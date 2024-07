Choferes de colectivos podrían intensificar las medidas de fuerza en Paraná

¿Cuál es el reclamo?



La retención de servicios que comenzó el martes de esta semana en el transporte urbano de pasajeros de Paraná y el área metropolitana, dispuesta por UTA, podría profundizarse a partir de la semana próxima.Así lo adelantó aGustavo Rup, secretario gremial de UTA Entre Ríos, quien manifestó que “ya llevamos varios días con esta medida que hemos optado por parte del gremio, reclamando siempre mes a mes, tratando de llevar tranquilidad a los trabajadores y una solución que hoy en día no la estamos encontrando, no nos están teniendo en cuenta”.En este sentido, dijo que “parece no importarle al municipio la medida que estamos tomando. Acá somos todos parte del reclamo que está haciendo el gremio hacia la empresa de un acuerdo salarial que teníamos firmado el 23 de mayo”.Al dirigirse hacia los usuarios del servicio, dijo que mientras quedan a la espera de una solución “queremos comunicar que el lunes (29 de julio) vamos a tener una reunión de delegados para ver los pasos a seguir e intensificar las medidas de fuerza que estamos llevando a cabo”.Rupp aclaró que por el momento es apresurado hablar de un paro total de actividades “porque los que siempre salen perjudicados son los usuarios, pero no podemos estar a la espera que el trabajador siga perdiendo y se siga licuando la plata mes a mes”.Durante el fin de semana, el servicio seguirá con las retenciones de tres horas por la mañana, de 7 a 10, y otras tres por la tarde, de 18 a 21.Rupp recordó que se había acordado el pago de una suma de 500.000 pesos, en dos cuotas de 250.000 pesos “y no tenemos propuestas de ninguna de las partes. Nosotros estamos predispuestos al diálogo, pero no hemos tenido llamado a ninguna reunión. No estamos pidiendo la plata ya, queremos un compromiso de pago ante la Secretaría de Trabajo como lo hicimos en la última acta”.Finalmente, dijo que el gremio queda a la espera de un llamado por parte de los empresarios “a la hora que sea para tratar de resolver lo antes posible esta problemática que afecta al trabajador y al usuario”.