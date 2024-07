Morena Rial: "Estoy atravesando un momento difícil de mi embarazo"

Morena Rial se encuentra embarazada de siete meses, como fruto de su relación con el boxeador Matías Ogas. En las últimas horas, trascendió información sobre una supuesta pelea entre ellos, pero la hija de Jorge Rial desmintió que su novio haya sido violento con ella.



"Estoy bien, dejen de inventar cosas o agravar la situación porque estoy pasando un momento difícil de mi embarazo", comenzó a decir Morena Rial en su descargo en redes sociales.



"Pido respeto por mí y por el padre de mi hijo. Si no tienen información o lo que fuere, no hablen sin conocimiento por la criaturita que viene en camino", se quejó la hija de Jorge Rial, que en el pasado protagonizó varios escándalos tanto con su ex pareja, Facundo Ambrosioni, padre de su hijo mayor Francesco, y con Jorge Rial, a quien le reclama un departamento para poder establecerse.



"No tengo por qué dar declaraciones sobre nada. Lo que sucede o no puertas adentro es un problema que debo resolver yo, no cualquiera debe meterse en esto", aseguró Morena.



"Sean respetuosos porque es un tema delicado, me trae complicaciones en mi embarazo y no quiero que le pase nada a mi bebé por informaciones erróneas", cerró la hija del conductor, quien atraviesa un embarazo de riesgo y espera llegar a término lo más tranquila posible.