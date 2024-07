Qué le exigió Camila Mayan a Alexis Mac Allister

Foto: Otros tiempos: Cami Mayan y Alexis Mac Allister Crédito: Archivo

Camila Mayan demandó a Alexis Mac Allister y le exige una compensación económica por los años de convivencia en el exterior. En medio de los fuertes críticas que recibió la influencer, su abogado, Ignacio Trimarco, aclaró lo que su clienta estaba solicitando ante la Justicia.





Al aire de Intrusos (América), explicó: “La mediación está cerrada, pero no hubo acuerdo. La demanda está presentada desde hace tiempo y la causa empezó hace más de un año y medio”. Acto seguido, aseguró que Camila nunca quiso que la situación se conociera en los medios: “De nuestra parte nunca se dijo nada, se supo del otro lado, porque Camila no quiere mediatizar esta situación. Lo que pide es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica”.



Respecto al monto que habría solicitado la influencer, Trimarco detalló: “Es una realidad y corresponde. Las demandas tienen un monto, pero en este caso lo va a determinar un juez de acuerdo a las pruebas que se presenten”. Según explicaron en el piso, esa cifra suele calcularse como un porcentaje de los ingresos que percibió el jugador de fútbol durante los años en los que estuvo con la modelo.



Por qué Camila Mayan le exige una compensación económica a Alexis Mac Allister



Ante las consultas del panel sobre los motivos que impulsaron a Mayan a iniciar la demanda, el letrado opinó: “Hay una polémica con esta ley, pero es una ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas, le guste a quien le guste, esté con un ídolo como un campeón del mundo, o con un empresario con negocios afuera”.



“Esta ley tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no formalizó con un casamiento. Es una ley que se aplica y que tiene vigencia y le corresponde a toda persona que convivió durante más de dos años de manera pública, notoria y pacífica. Además, el reclamo tiene que iniciarse antes de los 6 meses de terminada la relación”, agregó.



Luego de la separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister muchos rumores indicaron que la influencer había recibido distintos beneficios económicos de la familia del futbolista. Desde el alquiler de un departamento hasta 50 mil libras y un auto. Al ser consultado al respecto, el abogado desmintió los trascendidos.



“Es falso que le pagaron el alquiler durante dos años. No pagaron el alquiler, es mentira, es falso y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto. Si se entregó algún dinero va a ser descontado del monto fijado por la Justicia”, detalló.



Por su parte, Marcela Tauro comentó cómo era la situación de Camila antes de mudarse al exterior junto a Mac Allister: “Ella tenía un buen trabajo en Mercado Libre y cuando se puso de novia él le pidió que se fuera con él a otro país y que supiera bien inglés. Ella renunció a su trabajo con un buen sueldo y se fue con él. Ella ya tenía un buen ritmo de vida, tuvo que dejarlo”. (TN)