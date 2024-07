Desde la torre Eiffel, Céline Dion cerró la ceremonia de los Juegos Olímpicos

?? LA LÉGENDE CÉLINE #DION CLÔTURE LA FIN DE LA CÉRÉMONIE DES JO DE #PARIS2024.



pic.twitter.com/1eH2NmIjTl — Cerfia (@CerfiaFR) July 26, 2024

Internacionales Lady Gaga deslumbró en la apertura de los Juegos Olímpicos de París

La enfermedad que sufre Dion desde hace dos años

Céline Dion se emocionó y emocionó a todos al cantar en los Juegos Olímpicos de París tras el diagnóstico de su enfermedad. Luego de los rumores que aseguraban que iba a estar durante la ceremonia inaugural de los JJOO, la cantante generó furor en el público al entonar una canción en francés y desde la torre Eiffel.Dion iluminó la noche parisina y puso el broche de oro perfecto a la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 con una actuación inolvidable.El regreso a los escenarios de la artista canadiense, quien actuó también en los Juegos Olímpicos de 1996, era uno de los principales rumores en torno a la importante fiesta inaugural en una velada en la que la lluvia no dio tregua.Céline Dion, de 56 años y nacida en Canadá, reveló por primera vez en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico incurable.El Síndrome de la Persona Rígida es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que le causaba espasmos musculares muy severos y persistentes. La dolencia produce rigidez en los músculos del tronco, abdomen, piernas, brazos y también en las cuerdas vocales.De hecho, su hermana Claudette desveló que la cantante había perdido el control de sus músculos. Desde entonces, Céline Dión ha dado testimonio en alguna ocasión de su enfermedad. «Está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que llegue el milagro y encuentren una manera de curarla con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello», explicó a la revista 'Vogue'.La cantante ha revelado la terapia a la que se somete para poder seguir adelante con el día a día y que gira alrededor de un entrenamiento de sus músculos y de su voz: «Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las piernas y también el canto y la voz», ha indicado.Pese a la adversidad, Celine Dion ha mostrado su determinación a volver a los escenarios.La cantante ha vendido más de 250 millones de discos durante una carrera de décadas, y ganó dos Grammys por su interpretación de 'My Heart Will Go On', la canción inmortal de la película 'Titanic' (1997).