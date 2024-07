La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024: fotos y videos

Minions en París 2024. pic.twitter.com/FOd4xJPcct — Javier Ruiz Agudelo ?????????? (@ContraGodarria) July 26, 2024

? Aya Nakamura se hizo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

? La artista francesa-malí agregó la dosis de música moderna con su canción "Djadja".pic.twitter.com/GQGk8BrFN3 — Noticias Argentinas (@NAagencia) July 26, 2024

?? La delegación de #Argelia tirando flores en el Río Sena. ??



Allí los franceses arrojaron cientos de cadáveres de argelinos que protestaban por la independencia de su territorio, en lo que se conoce como la Masacre de París de 1961. #Paris2024pic.twitter.com/IOYEZLO95G — Flor y Canto ?? (@FloryCantoX) July 26, 2024

CÉLINE DION



BRAVE IS UNBEATABLE



THE RALLYING CRY FOR TEAM CANADA



AND SHE’S LIVING IT pic.twitter.com/zSzww3xyft — Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 26, 2024

FOTOS:

Video: La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París

La cita deportiva más importante del mundo, vive una impactante apertura en el río Sena con más de 6.500 atletas presentes. Se inicia la edición número 33 del certamen polideportivo que cuenta con participación argentina.Con un video que contó con la presencia estelar del ex futbolista francés Zinedine Zidane, comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.Tras el fin del video con el campeón del mundo de la edición de 1998, la fiesta siguió en el rio Sena donde se largaron bombas de humo que formaron la bandera de Francia en uno de los puentes.Como siempre, la primera delegación en aparecer fue la de Grecia seguida por la del Equipo Olímpico de Refugiados y del anfitrión, Francia.Los deportistas de Grecia navegan a bordo de una embarcación sobre el río Sena. Son seguidos por la delegación de refugiados, Afganistán, Sudáfrica, Albania, Argelia y Alemania.En el mismo barco que Antigua y Barbuda y Arabia Saudita, la delegación argentina dio el presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Olimpícos de París 2024.Con los clásicos cánticos argentinos y encabezados por Luciano De Cecco y Rocio Sánchez Moccia, la numerosa delegación albiceleste apareció en el rio Sena.Los atletas sudamericanos tuvieron como abanderados a Luciano De Cecco y Rocío Sánchez Moccia. Toda la comitiva entonó un cántico cuando fueron enfocados por las cámaras: “Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar...”.Tras la aparición de la primera veintena de delegaciones, la cantante estadounidense Lady Gaga hizo su presentación artistica con baile, canto y piano al estilo cabaret.El segundo show en medio de la ceremonia. 80 artistas del Moulin Rouge interpretaron su baile emblemático, que se remonta a la década de 1820, se frena el desfile para otro segmento artístico.El grupo de metal vasco-landés fue parte de las presentaciones de distintos artistas bajo la lluvia. Además, la organización recordó a Aznavour, cantante fallecido en 2018 y caratulado como el Frank Sinatra francés.Una persona misteriosa lleva la antorcha olímpica por todo París. En varios videos de la ceremonia, una persona vestida de negro y con la cara tapada tiene el fuego olímpico y lo lleva por toda la ciudad.La histórica Catedral de Notre Dame fue homenajeada durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, con una emotiva música de fondo y una gran performance de varios bailarines.Durante esta parte de la ceremonia, un esgrimista enmascarado transportó la antorcha olímpica por diversas partes de París y también se vio cómo fue la preparación de las medallas de oro, plata y bronce que se entregarán en las distintas disciplinas.En sus cuenta oficial de X, los Juegos Olímpicos publicaron: “Gracias a los artesanos que trabajan para restaurar la belleza de Notre Dame”.La reina consorte de Francia hasta 1793, María Antonieta, tuvo una impresionante e impactante aparición durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.Su aparición se dio con ella decapitada sosteniendo su propia cabeza mientras aparecía la palabra “libertad”, la primera del lema de Francia, que es: “Libertad, Fraternidad e Igualdad”.Previamente, se había representado el histórico cuadro de “La libertad guiando al pueblo”, pintado por Eugene Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre de la capital parisina.Los Minions, aquellos simpáticos personajes de la saga de películas de Mi villano favorito, causaron furor al aparecer junto a la Mona Lisa en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.Los personajes amarillos, que saltaron a la fama por ser los asistentes de Gru, el protagonista de Mi villano favorito, protagonizaron un video de poco más de dos minutos en el que realizan diversos deportes en un submarino y roban a la Mona Lisa, el cuadro más famoso del mundo que fue realizado por Leonardo Da Vinci a principios del Siglo XVI.Finalmente, el submarino termina inundándose y explota (tranquilos, todos los Minions se salvaron) y la Gioconda, aquella obra de arte llena de misterios incluso medio milenio después de su creación, flota hasta la superficie del Río Sena.Las diez mujeres homenajeadas son Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy y Simone Veil.Se realizó este acto para recordar a aquellas profesionales que marcaron la historia de Francia, como por ejemplo Alice Milliat que fue la primera mujer deportista destacada de categoría mundial.Otra de las personalidades destacadas, fue la conocida escritora Simone de Beauvoir, quien indagaba en políticas filosóficas que eran controversiales en el siglo XIX.Aya Nakamura, la artista francesa de 29 años, participó del show de los JJ. OO. y cantó su canción más popular titulada Djadja.Junto a tres bailarinas, Nakamura, deslumbró a sus televidentes con su puesta en escena totalmente dorada, desde el vestuario hasta la alfombra que utilizó en su escenografía.La delegación de Argelia tiró varias rosas al Río Sena durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 por una masacre de hace casi 63 años.Este acto llevado a cabo por los argelinos fue en repudio a la “Masacre de París”, que ocurrió el 17 de octubre de 1961.Aquel día se llevó a cabo una represión sangrienta durante la Guerra de Independencia de Argelia por la policía parisina, entonces dirigida por Maurice Papon, contra los argelinos en la capital parisina.Durante aquel repudiable acto, la policía francesa abrió fuego contra los manifestantes y asesinó a unas 345 personas.El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dio su discurso durante la ceremonia inaugural y destacó: “Qué mejor que París para compartir con el mundo la magia de los Juegos Olímpicos”.Bach, de 70 años y nacido en Alemania, subrayó que “finalmente el momento ha llegado” y le agradeció a los “miles de voluntarios por su compromiso. Sus sonrisas harán que nos enamoremos aún más de París y de Francia”.Además, reconoció: “Nuestro sueño está haciéndose realidad esta noche”.Zidane recibió la antorcha olímpica y la próxima posta fue Rafael Nadal. El entrenador reapareció en escena para tomar contacto con el preciado objeto, caminó unos metros y se lo entregó al tenista español, que jugará sus últimos Juegos Olímpicos. Aún no está confirmado quién encenderá el pebetero.Rafael Nadal trasladó la antorcha a través del Río Sena. Uno de los máximos ganadores históricos de Grand Slam se subió a bordo de una lancha en compañía de Serena Williams, Carl Lewis y Nadia Comaneci. Cuando llegaron al punta señalado, se la dejaron a Amélie Mauresmo, ex número 1 del mundo en la WTA.Rafael Nadal, Nadia Comaneci, Carl Lewis y Serena Williams protagonizaron una imagen para la historia del deporte, ya que compartieron un viaje en lancha con la antorcha olímpica en el Río Sena durante la ceremonia inaugural de París 2024.Nadal (España) ganó dos medallas de oro; Comaneci (Rumania) cinco preseas doradas, tres de plata y una de bronce; Lewis (Estados Unidos) nueve de oro y una de plata; mientras que Williams (Estados Unidos).Amélie Mauresmo realizó un breve trayecto hasta depositarla en las manos de Tony Parker, tetracampeón en la NBA. Luego, el objeto pasó entre las manos de distintos deportistas a nivel mundial, como el nadador Alain Bernard, campeón olímpico en Pekin 2008 y Londres 2012.Los franceses Teddy Riner, tricampeón olímpico en judo, y Marie-José Perec, ganadora de tres medallas doradas en Barcelona 1992 y Atlanta 1996, fueron los encargados de realizar este acto histórico.El pebetero fue elevado por un globo aerostático de 30 metros de altura y está situado en el Jardín de las Tullerías, junto al Louvre, la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. El fuego olímpico flota en un globo en el cielo de París en una imagen histórica.Céline Dion cerró la histórica ceremonia de apertura. La icónica cantante entonó “Oda del amor” para bajarle el telón a esta majestuosa velada al pie de la Torre Eiffel.Dion se emocionó al cantar en los Juegos Olímpicos de París tras el diagnóstico de su enfermedad. Luego de los rumores que aseguraban que iba a estar durante la ceremonia inaugural de los JJOO, la cantante generó furor en el público al entonar “l’Hymne à l’amour (Oda al amor)” de Edith Piaf.