Pronostican un domingo gris, con neblina y máxima de 16ºC en Entre Ríos

Se confirmó que el tiempo en Entre Ríos no variará demasiado en el correr de las próximas 24 horas, donde se espera cielo gris, con neblina y vientos. La máxima llegará a los 16 grados centígrados en algunos departamentos.Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, La Paz, Concordia, San Salvador, Feliciano, Federación y Federal serán los departamentos con mínima de seis grados centígrados y poca visibilidad durante la madrugada. Recién al mediodía se recuperaría una visión más clara, sobre todo para los vehículos en calles y rutas, con la salida del sol acompañada de algunos nubarrones. La máxima no llegará mucho más que los 16 grados.Por otra parte, la zona sur de Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, Uruguay, Colón e Islas la temperatura será levemente menor con máximas que no superarían los 15ºC. Por otro lado, habrá presencia de neblina y muy baja probabilidad de alguna llovizna aislada. La mínima durante la madrugada marcaría cinco grados.