Compró un auto de colección en una subasta pero se negó a pagar

Se desarrolló este jueves por la tarde la subasta de los vehículos decomisados a distintas bandas criminales en Rosario. Durante la misma, los más de 4.500 inscriptos protagonizaron una fuerte puja por 21 autos, seis pick up, 12 motos y un auto de colección, que tenían un precio base de entre un 40 y un 60 por ciento del valor de mercado.Un hombre de 45 años quedó demorado al término de la subasta de vehículos decomisados al delito por parte del gobierno provincial, luego de negarse a pagar un auto de colección que había comprado más temprano.Fuentes policiales informaron que debieron intervenir en el salón Metropolitano, sede del remate, ante una denuncia de las autoridades de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro.El acusado había ganado la subasta para quedarse con un auto Triumph TR3, modelo 1958, que se ofertó sobre una base de 5 millones de pesos junto a otros 40 coches, camionetas y motos recuperados de manos de bandas delictivas.Sin embargo, según el parte oficial, al momento de pagar, el comprador se negó a hacerlo: no quiso abonar el monto acordado ni abonar el 10% y la suma de 100.000 pesos de seña de la Aprad.Mientras personal policial presente quedó a la custodia del lugar y los bienes allí presentes, el sujeto fue demorado ante el pedido de las autoridades de que se investigue si tiene vinculación con alguna banda criminal.Más temprano, en el mismo salón de barrio Refinería, se produjo otro incidente cuando un hombre quedó detenido por acercarse a la subasta con la llave de una de las motos ofrecidas con la supuesta intención de "hacer negocio" con un eventual comprador.Según trascendió, Hernán Carlos R. llegó cerca de las 11, con la llave original en mano y manifestó ante personal policial de Orden Público ser el ex dueño de una moto Honda CBR 600 que este jueves, desde las 16, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) remataba junto a unos 40 vehículos.Lo más llamativo fue que este muchacho apareció con una llave, a sabiendas que la misma iba a ser subastada sin las llaves, tal cual figuraba en la presentación de la subasta provincial.Según adujo, de acuerdo a las fuentes del caso, era adquirir la misma para "hacer negocios" ante un futuro comprador. La misma moto de alta cilindrada, codiciada en su época por el perfil y potencia, tenía fijado un precio base de $5 millones y es modelo 2003.Ante la sospecha, personal policial secuestró la llave original del rodado y trasladó a la comisaría 9ª, en calidad de demorado, el presunto ex dueño del rodado.Por su parte, desde la Fiscalía de Flagrancia confirmaron que se solicitó la verificación de la identificación y otras medidas para determinar su situación procesal. Por el momento seguirá demorado por un lapso prudencial, agregaron.