Por la crecida del río Uruguay, evacuaron a 36 personas en Concordia

Sociedad Impactantes imágenes desde el aire de la crecida del río Uruguay en Concordia

Video: Crecida del río Uruguay: las previsiones de la CTM y el testimonio de un vecino

Informe del Área de Hidrología

Video: Impactantes imágenes desde el aire de la crecida del río Uruguay en Concordia.

En el Centro de Operaciones de Emergencias de Concordia monitorean el comportamiento y la crecida del río Uruguay, para prevenir eventuales complicaciones y poder asistir a tiempo a familias afectadas.Según se informó, el intendente de la localidad, Francisco Azcué, se hizo presente en el lugar y siguió de cerca las distintas actuaciones que se llevan adelante.A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, el operativo continuó desarrollándose tal cual lo previsto, en un trabajo conjunto entras las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia, Fuerzas Armadas, de Seguridad, Bomberos Voluntarios y entidades intermedias.En lo que respecta a evacuaciones, Azcué manifestó queSe recuerda que el número habilitado, gratuito, para solicitar asistencia es el 103.Azcué señaló que de acuerdo a la información brindada por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, de mantenerse las condiciones actuales, "el pico de la inundación podría darse hacia el próximo fin de semana y se espera que los valores no superen a los registrados durante el mes de diciembre del año pasado".El pico de la creciente actualmente se encuentra entre las localidades de Garrucho y Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, donde las condiciones meteorológicas han sido favorables en las últimas horas, quedando claro que las mismas pueden variar.Azcué, además, destacó que en la represa de Salto Grande se están tomando todas las medidas necesarias para amortiguar la llegada de la creciente.Siguiendo en esa línea, el Presidente Municipal pidió a la comunidad "tomar la situación con la mayor tranquilidad posible" y que estén "atentos a la información oficial que se emite desde el Centro de Operaciones de Emergencias, a través de los sitios de la Municipalidad y que es enviada a los medios de comunicación".La Municipalidad, desde el pasado fin de semana, "ha dispuesto la totalidad de los recursos en cuanto a personal y vehículos para llevar adelante las tareas de evacuación como así también de prevención".Una vez más Azcué insistió en que aquellas personas que son ajenas a estas tareas o no residen en las zonas afectadas hasta el momento por la inundación, "no transiten por dichos sectores, como por ejemplo, la Costanera".Por último, el intendente de Concordia solicitó a las familias que están en zonas que se pueden ver inundadas en las próximas horas, que "vayan tomando los recaudos necesarios para que en el caso de ser evacuadas, dicha acción se realice sin el agua en el interior de las viviendas, de manera preventiva, para cuidado de la integridad física y de los bienes".En lo que respecta al comportamiento del río para las próximas horas, desde el área de Hidrología de Salto Grande informaron que hasta las 15 del día martes 7 de mayo, las cotas máximas no superarán los siguientes valores:-11.90 metros en el Puerto de Concordia.-12.10 metros en el Puerto de Salto (ROU).-El nivel del embalse tenderá a 30,80 metros.Este parte que se emite diariamente, puede ser variado por razones imprevistas o emergencias en cualquier momento que serán comunicadas.En ese sentido, informaron los números de Prefectura Salto Grande (0345-422 6089) y Prefectura Concordia (0345-421 2404)