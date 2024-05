¿Cómo seguirá el clima?

Video: Impactantes imágenes desde el aire de la crecida del río Uruguay en Concordia.

En el acontecer de los últimos días, Concordia comenzó a ser la ciudad entrerriana más perjudicada por el avance del agua.En este domingo, el último reporte que emitió la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande señaló que debido a las precipitaciones que no cesan en toda la región y sureste de Brasil, refleja que el aporte de agua al embalse de la represa fue 13401 m3/s promedio en las últimas horas.En lo que respecta a este domingo y hasta la hora 15:00 de mañana lunes, el caudal evacuado variará entre 17.500 y 18.700 m³/s. Por lo que la cota máxima en el puerto de Concordia seguirá creciendo, aunque no traspasaría la barrera de los 11.70 metros.compartió imágenes de cómo está afectada la localidad entrerriana, donde el barrio Nébel Sur es el más perjudicado por estas horas y ya empezaron los primeros autoevacuados de sus hogares.En el caso de este departamento, persistirá la inestabilidad durante la mañana. Habrá presencia de vientos del sector noreste, que posteriormente cambiarán al sur. Rige un alerta amarilla por tormentas, donde podría llegar a caer 50 milímetros de agua.Al respecto el Presidente Municipal indicó que se han evacuado 8 familias que fueron alojadas en domicilios particulares. Dichas evacuaciones se hicieron luego de recibir el pedido de asistencia al número 103.Hasta el momento ninguna familia tuvo que ser trasladada a los centros de evacuados dispuestos por la Municipalidad.Este lunes los equipos y vehículos municipales continuarán con el plan de respuesta de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando.La altura del río Uruguay frente al Puerto de Concordia es de 11.35 metros mientras que la del Embalse del Lago de Salto Grande es de 32.23 metros.Por otro lado, el intendente Azcué solicita a la comunidad que no transite por la zona de la Costanera tanto por razones de seguridad y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas como también no interferir en las tareas de evacuaciones y preventivas que se llevan adelante en el lugar.Se recuerda que el número telefónico habilitado, gratuito, para llamar en el caso de que se requiera asistencia es el 103.