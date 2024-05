El río Uruguay se acerca a los 11,70 metros en Concordia y ya hay autoevacuados

Política Azcué anunció que se montó un centro de operaciones por crecida del río Uruguay

Foto: El río Uruguay se acerca a los 11,70 metros en Concordia (foto: Diario Río Uruguay)

Foto: La avenida Maipú ya esta cubierta en gran parte de su traza(foto: Diario Río Uruguay)

El barrio Nébel Sur de Concordia ya evidencia las consecuencias del avance de las aguas producto de la creciente del río Uruguay; los vecinos calles Maipú y Salto, ubicados a la vera de la desembocadura del arroyo Manzores, comenzaron a autoevacuarse durante la jornada de este domingo.Consultado sobre los centros de evacuados de los que se dispondrá, Alegre mencionó que “en función de lo que se va calculando, la persona encargada de coordinar los centros de evacuados ya ha establecido el inicio -de las mismas- en el Ejército”, mientras que el resto “se irá anunciando a medida que vayan ingresando personas”.Por lo pronto, en cuanto a los recursos disponibles por parte del municipio, el funcionario destacó que “el intendente estuvo trabajando para tratar de reforzar todo en cuestiones de recursos y se tratará de dar la mejor respuesta posible”.Además, manifestó que “hay muchos voluntarios solidarios, que son organizaciones que ya vienen capacitándose y preparándose afín de poder reducir riesgos” frente a esta situación. Asimismo, aclaró que “en caso de que la situación tome una mayor magnitud, el intendente convocará a la población” de ser necesario.Finalmente, aclaró que el municipio trabajará “día a día en función de los informes del servicio Hidrología” y recordó que “las personas que necesiten evacuar podrán comunicarse al número 103”.Este domingo, el Área Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un nuevo comunicado en el que precisó el comportamiento del río Uruguay y sus proyecciones de cara al comienzo de semana.El monitoreo que realiza el organismo binacional, debido a las precipitaciones que no cesan en toda la región y sureste de Brasil, refleja que el aporte de agua al embalse de la represa fue 13401 m3/s promedio en las últimas horas.En lo que respecta a este domingo y hasta la hora 15:00 de mañana lunes, el caudal evacuado variará entre 17.500 y 18.700 m³/s. Por lo que la cota máxima en el puerto de Concordia seguirá creciendo, aunque no traspasaría la barrera de los 11.70.Cabe remarcar que el caudal evacuado a la hora 8:00 era de 17647 m3/s, lo que mantenía un embalse de Salto Grande en 32.53 m. En el transcurso del este domingo el nivel del embalse tenderá a seguir bajando, para ubicarse en los 30,80 m.Por último se informó que los Vertederos permanecerán abiertos, publicóEl agua invadió la Avenida de los Pueblos Originarios y se debió cortar el tránsito vehicular en la zona; en la cuadra que termina en la primera rotonda, ubicada en la zona de Parque Mitre, personal de la Central de Tránsito montó un operativo y colocó cintas para impedir el paso de vehículos.En la última rotonda, ubicada al sur, el agua directamente cortó la calzada e impide el paso de transeúntes y rodados. Allí, personal de la Cooperativa Eléctrica trabajaba para cortar el servicio de energía.Desde la Central de Tránsito piden “Que los vecinos sean solidarios en no circular por la zona por seguridad de ellos, como así también no entorpecer a los que se están evacuando”.Los primeros evacuados son quienes viven en la zona de Avenida Maipú, que se ven afectados por el desborde del arroyo Manzores.Además de los cortes de calles en la costanera y las primeras evacuaciones por Avenida Maipú, el río cubrió completamente la nueva costanera Nebel (cuyas obras están inconclusas).En Boulevard San Lorenzo (este) la calzada también está cubierta con agua. Con una camioneta, algunas personas cargaron mobiliario de un local gastronómico ubicado en la zona para evacuar el lugar.