Azcué anunció que se montó un centro de operaciones por crecida del río Uruguay

Debido a la crecida del río Uruguay que provocó un desborde con consecuencias graves en el sur de Brasil, en Concordia se llevó a cabo una reunión del Comité de Emergencia de la que participaron representantes de las instituciones intermedias y de fuerzas de seguridad. Posteriormente, el intendente Francisco Azcué convocó este sábado a una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Concordia. Allí manifestó que ya se elaboró un protocolo de actuación y se montó un centro de operaciones en ese lugar.Por otra parte, si bien el río se mantiene en 11,09 metros frente al puerto local, sostuvo que se están previendo evacuaciones de las familias en las zonas cercanas al río, pero las van a dar a conocer a medida que vaya avanzando el río. De hecho, sostuvo que ya se comunicaron con familias ubicadas en avenida Maipú y calle Salta. "Son las que siempre se ven afectadas en primer término. Ya hemos tomado contacto y nos hemos adelantado a la ocurrencia de los hechos que lamentablemente creemos que van a ocurrir", dijo. Pero no se quiso extender en el tema para no generar una "falsa alarma". No obstante, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso, sostuvo que vienen atendiendo varias emergencias al mismo tiempo. "Realmente no tenemos que responder a otra emergencia más", dijo.“Hay una serie de componentes que hacen que haya un crecimiento del caudal que viene del norte. Por eso la represa llega un punto en el que tienen que abrir las compuertas por obvias razones”, indicó.Azcué sostuvo que hay protocolos de actuación que se llevan adelante desde CTM que están estudiados y se aplican desde hace muchos años. “Quiero transmitir a la población tranquilidad, que lo que hace CTM está estudiado. Es un protocolo de actuación que tiene que ver con los niveles que tiene el Lago en función del caudal que viene del norte. En función de eso se va liberando y eso impacta en la ciudad por la cercanía de la represa”, indicó.Por otra parte, sostuvo que siempre se debe prever un escenario más adverso por obvias razones. “No esperamos lo peor, pero es mejor adelantarse”, indicó.El primer centro de evacuados fue establecido en la zona del Regimiento 6. “Eso ya está listo en el caso en que tengamos que llevar a las familias que sean necesarias”, dijo. La custodia del lugar estará en manos de Gendarmería, y Policía Federal. En tanto, el patrullaje de las zonas que se inunden estará en manos de Prefectura y de la Policía de Entre Ríos. “Ya hay un protocolo que está aceitado, que viene de muchos años que hay que mejorarlo”, indicó.No obstante, la ministra de Desarrollo Social de la Provincia sostuvo que lo que prevén que será una inundación los encuentra en medio de una serie de emergencias que vienen atendiendo. “Realmente no tenemos que responder a otra emergencia más”, dijo. “En lo poco que nos ha quedado de stock, estamos respondiendo con eso y también gestionando a través de Nación”, sostuvo.Por otra parte, Azcué sostuvo que prevé que va a ser menor el impacto que la inundación de fines de 2015, cuando el rio llegó a 15 metros y los evacuados en Concordia fueron cerca de 10.000.Por último, el intendente (quien sostuvo que será el único vocero de la municipalidad sobre el tema junto al coordinador del Coes, Mauricio Alegre) pidió responsabilidad a los medios de comunicación respecto de las informaciones que se brinden de ahora en más. “Detrás de esto hay muchísima gente que la está pasando mal”, indicó. De la misma forma, pidió que no se use el tema para obtener rédito político.En tanto, Alegre remarcó que ya está listo el parque automotor del municipio para comenzar con las evacuaciones y que cuentan con la colaboración del Ejército para esas tareas al igual que personal municipal. De la misma forma, remarcó que si se producen llamados (el 103 es el número habilitado) de familias la zona de Maipú y Salta, ya están listos para ir a evacuarlos. Los restantes centros de evacuados serán anunciados a medida que se complete la capacidad de los que se habiliten primero.Por otra parte, Alegre indicó que cada vez son menos la cantidad de familias que siguen viviendo debajo de la cota 14, zona de evacuación. Pero no supo precisar cuántas habitan en esa zona actualmente. “Hubo muchas relocalizaciones y es mucho menor la población en función de las inundaciones pasadas”, dijo.