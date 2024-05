Concordia monitorea la crecida del río Uruguay: este sábado mide 11.09 metros

Producto de las precipitaciones ocurridas en la cuenca Alta y Media del río Uruguay, el mismo irá creciendo en el tramo aguas arriba de la represa, de manera que la semana próxima se incrementarán significativamente los caudales.Este sábado el río mide 11.09 metros frente a Concordia. En ese sentido, el municipio habilitó un número para solicitar ayuda ante una emergencia: el 103.que “tuvimos una reunión con el Comité de Emergencia en el marco de la situación que todos conocemos, por la crecida del río Uruguay. Elaboramos un protocolo de actuación y montamos en el Centro de Convenciones un centro de operaciones para monitorear”.Dijo que “hay una serie de componentes que hacen que haya un crecimiento en el caudal, que viene desde el norte. Llega un punto en que las represas tienen que abrir las compuertas. Hay protocolos de actuación. Hoy vinieron los ingenieros de CTM, del Área de Hidrología, hay una serie de cuestiones y acciones que están estudiadas. Son protocolos de actuación que se estudian y aplican hace muchos años. Lo que hace la represa está estudiado”.Además, adelantó que “estamos previendo que se va a comenzar con evacuaciones. No queremos generar falsas alarmas y queremos ser claros para que los ciudadanos estén al tanto. Desde nuestro equipo ya se tomó acción con las personas más afectadas. Fuimos a visitar a esas familias y nos hemos adelantado a la ocurrencia de los hechos que podrían ocurrir. Están ubicadas en calle Maipú y Salta. Son las primeras afectadas”.“No esperamos que ocurra lo peor, pero siempre es mejor adelantarse. Tenemos el Regimiento como primer lugar de alojamiento y eso ya está listo en caso de que haya que trasladar familias. Estará custodiado por Gendarmería y Policía Federal. Habrá patrullajes en zona que podrían estar afectadas. Hay acciones con Cruz Roja, con el Ministerio de Salud provincial y demás. El gobernador está atento e informado de la institución”, dijo.Verónica Berisso, Ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, expresó que “hoy estamos siendo precavidos por si sucede algo. Todavía no ha sucedido, lo mejor es estar informados. Desde la provincia estamos en emergencia porque no tenemos con qué responder a otra emergencia más. Venimos de una serie de emergencias importantes. En lo poco que nos ha quedado de stock respondemos y estamos gestionando con Nación, donde ya están al tanto de la situación”.