Por las lluvias en Brasil, se prevé una crecida significativa del río Uruguay

Producto de las precipitaciones ocurridas en la cuenca Alta y Media del río Uruguay, el mismo irá creciendo en el tramo aguas arriba de la represa, de manera que la semana próxima se incrementarán significativamente los caudales.que “ha llovido mucho en el estado de Río Grande Do Sul. Parte de nuestra cuenca está ubicada en este estado de Brasil. En lo que denominamos cuenca media y alta del río Uruguay llovió bastante. Las represas se han visto superadas en cuanto a su capacidad. Esa cantidad de precipitaciones y los vertidos de las represas de Brasil configuran una creciente entre ordinaria y extraordinaria que comienza a afectar y llegará a la represa de Salto Grande”.Resaltó que las precipitaciones que estaban previstas en Brasil, “fueron más cuantiosas de lo que preveía el Servicio Meteorológico. Nos pusieron en alerta y nos obligaron a hacer una maniobra de atenuación en embalse para proteger a las poblaciones que están aguas abajo de la represa. Todas las que están aguas arriba, como San Javier, Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros, en Corrientes, van a sufrir las consecuencias naturales de la crecida”.En un comunicado, la represa había informado que los niveles del río aguas abajo irán en aumento los próximos días: el próximo lunes podrían alcanzarse los 12,00 y 12,20 metros en Concordia, continuando probablemente la tendencia ascendente durante el resto de la semana.“Es una estimación hecha con la intención de poner en aviso a la gente, para que esté atenta. Esa estimación puede ir cambiando para mejor o peor los próximos días, de acuerdo a los sucesos meteorológicos que afecten a favor o en contra. Es un primer aviso que es adecuado, pero podría modificarse”, dijo Collazo y agregó que “las precipitaciones son fenómenos naturales que no controlamos, sino que observamos, tratamos de anticipar”.Destacó que “hemos tratado de tomar las medidas oportunas para tratar de proteger aguas abajo lo más que se pueda. Siempre tratamos de que los niveles sean lo más bajo posible”.Recordó que “tenemos una app gratuita que se descarga en los celulares, donde todos los días a las 13 o 14 se actualiza el comunicado diario sobre lo que va a pasar las próximas 24 horas. Estamos permanentemente en comunicación con responsables de Protección Civil de Concordia y Salto”.Finalmente, aclaró: “Se difundió una noticia respecto a una rotura parcial en una represa en Río Grande Do Sul, Brasil. Hay que decir que no está en la cuenca del río Uruguay, sino más al este. Por tal motivo, vierte al Atlántico y no nos afectará a nosotros ese caudal”.