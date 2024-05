Condenaron a ruralista por "hacer desaparecer" 419 vacunos

Foto: Imagen ilustrativa Crédito: Imagen ilustrativa

En la sala de los Tribunales de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú se conoció el veredicto del juicio por la desaparición de más de 400 animales vacunos, hecho ocurrido en 2019.



El juez Mauricio Derudi condenó a Ignacio Veronesi a tres años de prisión en suspenso por el delito de "administración infiel", mientras que Aníbal Racigh fue absuelto de la imputación de "encubrimiento", supo R2820.

De ahora en más, por el término de tres años, Veronesi deberá cumplir ciertas reglas de conducta y no reincidir en otros delitos para mantener su libertad. Los hechos Todo comenzó en 2009 cuando la empresa HAAC firmó un acuerdo con Veronesi para gestionar el manejo de 471 cabezas de ganado que la firma tenía en un campo arrendado. Al parecer Veronesi violó el acuerdo y hasta vendió a su nombre un tractor que no le pertenecía.



Según la reconstrucción que hizo el fiscal Jorge Gutiérrez, que llevó adelante el último tramo de la investigación penal, en 2009, la empresa HAAC SA durante un proceso de inundaciones toma contacto con el acusado Ignacio Veronesi. Se llega a un acuerdo y le dan un poder para que administre la hacienda hasta 2015. Luego de cumplir con ese trato, siguió el vínculo como una especie de comisionista donde Veronesi conseguía compradores para la hacienda.

Pero algo pasó porqué en la denuncia de la empresa adujeron que durante tres años, entre 2016 y 2019, no tenían noticias sobre los animales de su propiedad y al consultar a Veronesi obtenían como respuestas evasivas hasta que en noviembre de 2019 el "comisionista" bloquea la comunicación con la firma.



Se produce la denuncia que arranca investigando el fiscal Mauricio Guerrero hasta que es derivado a Concordia. Allí, Veronesi dice ser empleado de la firma. Se producen indagatorias y varios allanamientos hasta que en un campo que arrendaba Aníbal Racigh se encontraron con 52 animales de aquellos 471 que se buscaban.



Por otra parte, a Veronesi se lo acusó de haber vendido un tractor que pertenecía a la empresa por más de 20 mil dolares, sin autorización de la firma y hasta llegó a facturarlo a su nombre.



Durante el juicio, la Fiscalía comandada por Jorge Gutiérrez acusó a Veronesi de administración fraudulenta que tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años y desistió de acusar a Racigh. El fiscal pidió 3 años de cárcel y una reparación de daño por un monto estimativo de 250 millones de pesos.



En tanto, el abogado querellante Raúl Jurado impulsó la acusación contra Veronesi y también contra Racigh por encubrimiento con una pena de hasta 6 años. (R2820)