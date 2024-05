Las frases más destacadas de las declaraciones del presidente Milei este sábado

El presidente Javier Milei dijo este sábado desde España que el Pacto de Mayo, previsto para el 25 de este mes, podría ser en “junio o julio”. Además, defendió la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Les voy a romper los huesos a los corruptos”, aseguró.“Hoy tuve una reunión con empresarios españoles muy importantes donde muchos de ellos tienen una alta participación en la Argentina. En dicha reunión estuve contando la herencia que recibimos, lo que hicimos, cómo veo hacia adelante la evolución de la economía argentina y las cosas que estamos haciendo para que Argentina vuelva a ser un faro de la libertad. Con todas las reformas que estamos planeando tarde o temprano buscamos que la Argentina llegue a ser el país más libre del mundo y las consecuencias económicas y sociales que tiene eso en términos para el bienestar humano”, lanzó.“Lo que motiva a los empresarios españoles es lo mismo que motiva a todos los empresarios: El tema del respeto del derecho de propiedad, que cuando uno hace una inversión puede apropiarse de los resultados sin interferencia del Estado que venga y te lo robe. Si vos invertís bajo un determinado conjunto de condiciones y como te fue muy bien te suben los impuestos, porque al político le parece que está mal que ganes plata, eso es una pésima señal. Nosotros explicamos cómo el DNU y la Ley Bases implica un salto de 90 puestos en libertad económica, y que tenemos elaboradas 4000 reformas estructurales que nos convertirían en el país más libre del planeta. Los empresarios hacen un énfasis en lo que tiene que ver con el régimen de inversiones, y también explicamos cómo le vamos a dar sustento en el tiempo a lo que estamos impulsando”, agregó.“Nosotros estamos logrando cosas a pesar de la política, no es que la política no nos acompaña, sino que se encarga de ponernos palos, de obstruir, de tratar de apostar todo el tiempo al fracaso. Nosotros nos preparamos para un escenario de bloqueo permanente, y tenemos desarrollado un programa que es a toda prueba. Hemos logrado poner las cuentas fiscales en orden. Decían que hacer un ajuste desde un punto del PBI era imposible y llegamos en el momento de máximo estrés a un ajuste de 7 puntos en el Tesoro y ahora lo estamos relajando. En esta semana que cerró, hubo una operación muy importante donde un tercio de los pases remunerados pasaron del Banco Central al Tesoro Nacional”, indicó.“Cuando vos miras los indicadores de actividad, es cierto que empiezan a llegar datos de la prehistoria económica, porque son datos del primer trimestre, pero cuando vos empieces a ver los datos propios de marzo, abril, yo te diría que los números empiezan a mostrar que se tocó un piso y que estamos recuperando. Hay que tener calma, nos gustaría que las cosas salgan más rápido, pero lo que sucede es que hemos optado por hacer siempre soluciones de mercado, entonces eso hace que demande más tiempo. En mi discurso del 1° de marzo yo no tenía muchas expectativas sobre la política y tampoco espero demasiado. Las reformas tarde o temprano las vamos a hacer, si nos acompañan estas Cámaras y si no cuando se renueve en el 2025. El proceso de reformas estructurales es irreversible, porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, les irá muchísimo peor en el 2025”, remarcó.“El ex presidente hace algunos comentarios que son bastante risueños, pero eso demuestra su ignorancia en economía y por eso el desastre que dejó. Nos dejó un desequilibrio monetario peor que en la previa del Rodrigazo del ‘75, nos dejó una quiebra del Banco Central similar a la de Alfonsín, previo a la hiperinflación, e indicadores sociales peores que los del 2001”, dijo.“Después de semejante desastre la verdad que es casi una caricatura, debería, por respeto a los argentinos, guardar un silencio respetuoso para aquellos que estamos tratando de arreglar el desastre nefasto que hizo. Estamos viniendo a pagar este incendio monstruoso, lo que podría haber sido la peor crisis de toda la historia argentina”, advirtió.“El peronismo no fue el abanderado de los pobres, sino que en realidad fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos. Y eso lo está dejando de manifiesto Sandra Pettovello; también muestra lo hipócrita, falsa y mentirosa que es la izquierda, que la juega de opositor y terminan siendo socios en estos negocios”, dijo.“¿Por qué voy a cambiar? Si la fórmula está funcionando exitosamente. Mi característica es ir en todo al hueso y en esto les voy a romper los huesos a los corruptos. Vivimos en una República y hay independencia de poderes. La ministra Pettovello no se cansa de denunciar. Está en su ADN desenmascarar a estos delincuentes”, afirmó."Y si, si no será en junio, será en julio. Tarde o temprano las reformas estructurales tendrán lugar”, destacó.“Les debe gustar sacarse fotos entre ellos. ¿Cuál es el problema? Abrazarse con Kicillof es abrazarse a un salvavidas de plomo. Kicillof es todo lo que está mal. Fue el que dijo que con la expropiación de YPF nos iban a tener que pagar 11.000 millones de dólares a nosotros y ahora tenemos que enfrentar un juicio de 16.000 millones”, sostuvo.“Kicillof podría haber negociado con el Club de París por 2.000 millones de dólares y terminó pagando casi 8.000. Entonces le diría que es casi un inimputable. Tiene atravesado algo en la cabeza roja, que no le permite ni siquiera sumar con un ábaco”, añadió.“Tenemos plena conciencia de que la gente en este momento la está pasando mal. Cuando llegamos al poder era el 85% de los argentinos la estaba pasando mal, hoy es 65 ese número. Hay que bajar 20 puntos en 5 meses. Cuando llegamos, solamente el 20% de los argentinos esperaba que de acá a un año estuviéramos mejor. Hoy el 55% cree que vamos a estar mejor de acá a un año”, aseguró.“La sociedad está entendiendo que estamos pagando los costos de la fiesta populista. El PBI per cápita en Argentina viene cayendo sistemáticamente desde el año 2011. Mirando el salario en dólares que se ganaba durante el final del menemismo, tan denostado, tan atacado, tan vilipendiado, si a eso lo ajustará hoy, los salarios argentinos promedio serían de $3.000 dólares, es decir de 3 millones de pesos. Que la vaya a buscar al ángulo el populismo. Hay indicadores que muestran que no hay atraso cambiario", acotó.“Creo que en mis redes he sido bastante explícito sobre mi vínculo con el Ministro, y con todo el equipo. Cuando estaban inventando esa historieta, esa mentira yo estaba en el avión con Luis Caputo. Es increíble”, manifestó.“Yo tengo que soportar que mientan, calumnien, injurien y digan cualquier aberración sobre mi persona o sobre las cosas. ¿Hay una casta superior, que es los periodistas que, si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa uno no puede contestar?, ¿acaso por ser Presidente tengo menos derecho? Porque yo no estoy usando la estructura del Estado para defenderme, yo contesto como un ciudadano más. Si querés mentir, mentí, pero báncate la respuesta", expresó.“El 27 de mayo salimos para San Francisco y vamos a tener reuniones con todos los popes de temas tecnológicos, entre ellos Mark Zuckerberg", concluyó.