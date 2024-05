Productor debía dólares a prestamistas: le robaron dos vehículos y extorsionaron

Un préstamo de 50.000 dólares

de todo tipo. El conflicto, fue escalando con el correr del tiempo y en los últimos días, extorsionadores, le robaron un camión cargado con soja y una camioneta Ford Ranger.El hecho ocurrió en la localidad de Cerrito y en las últimas horas, personal policial logró recuperar la camioneta, que estaba en Paraná, y detener a dos jóvenes, que serían los extorsionadores. Actualmente siguen en la búsqueda de los prestamistas.dialogó con el subcomisario, Victor Ferreira, quien brindó precisiones sobre el hecho.Ferreira precisó que el productor agropecuarioCon el correr de los días los prestamistas comenzaron a exigirle que les devuelva el dinero y cómo el productor no lo hacía, otras personas, dos jóvenes, comenzaron a extorsionarlo y hostigarlo todo el tiempo. Los extorsionadores, le exigían que les pagué más del dinero adeudado y como este no lo hacía, primero le robaron su camión con una carga de soja y posteriormente la Pick Up.En este contexto, “hace unos días, el productor denunció la sustracción de los rodados y explicó que fue producto de un prestamos que había recibido y que no podía devolverlo en su totalidad”.“Tras lo ocurrido, el personal policial montó un operativo y logró dar con, detalló Ferreira al explicar en el medio del procedimiento de la recuperación de la camioneta lograron detener a los dos extorsionadores, de 25 y 26 años. Además, se incautó un vehículo utilitario en el que se trasladaban las personas.“Estos jóvenes habían sido enviados a cobrar lo que se les debía a los prestamistas”, amplió al asegurar que al momento se trabaja para dar con el camión sustraído y con los prestamistas. “Sabemos que son personas, de unos 40 años, y esperamos en las próximas horas dar con ellos”, cerró.