Crecida del río Uruguay: las previsiones de la CTM y el testimonio de un vecino

El río Uruguay en el puerto de Concordia, superó. El último registro de Prefectura Naval Argentina, da cuenta que,. De esta manera, el “río de los pájaros”A la mencionada altura, la zona baja del paseo de Costanera de Concordia, ya se encontraba cubierta. Además, el agua ingresó en la zona de parrillas del Centro Empleados de Comercio, y avanza hacia los barrios costeros de Concordia.Se espera que el río Uruguay siga su creciente en los próximos días, producto de las intensas precipitaciones que se registran en territorio brasileño.Según indicaron desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el informe dado a conocer este mediodía, “las cotas máximas en los puertos de”.El barrio Nébel de Concordia ya evidencia las consecuencias del avance de las aguas producto de la creciente del río Uruguay; los vecinos de calles Maipú y Salto, ubicados a la vera de la desembocadura del arroyo Manzores, comenzaron a autoevacuarse durante la jornada de este domingo.En diálogo con Elonce, Roberto explicó que su hijo debió salir de su casa y él, cuida el lugar. “Es discapacitado y tiene la carpintería en su casa, pero tuvo que sacar todas las herramientas y dejar la casa”, afirmó y agregó que “la estamos luchando”, remarcó.“Es la segunda creciente que sufrimos en pocos meses, pero ya sabemos de inundaciones. Cuándo irnos o no. Aprendimos de nuestros padres. En aquel tiempo, salíamos en carro”, indicó a Elonce y agregó que “unos vecinos de acá, a 50 metros, se fueron hoy. Salieron con el agua por encima de los tobillos”, dijo Roberto.El ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología de la CTM del complejo binacional de Salto Grande, explicó que “lo que está ocurriendo en la cuenca del río Uruguay es una crecida, que puede ser entre ordinaria y extraordinaria, pero que claramente será más pequeña, más suave y de menos duración que la que tuvimos el año pasado”.Consultado sobre el pronóstico que le espera a la región para esta semana, Collazos mencionó que “lo que tenemos por delante meteorológicamente no es demasiado complicado”, afirmó.En cuanto a la fecha en la que la crecida llegaría al embalse de Salto Grande, el ingeniero anticipó que “la esperamos para el próximo fin de semana”, del 11 y 12 de mayo. Pero insistió en que “cada crecida es diferente, algunas tienen un pico más alto y otras son más aplanadas, por eso estamos haciendo espacio en el embalse para atenuarla cuando llegue”, dijo aEn relación al trabajo de la represa en la amortiguación de la creciente, el ingeniero precisó que “esto no siempre es igual”, sino que “depende de la magnitud del evento que estamos enfrentando”, teniendo en cuenta que “hay una proporcionalidad”.Lo que sigue es "definir la sintonía fina de cómo va a ser esa onda de crecida y hasta donde podemos atenuarla en el embalse”, concluyó.