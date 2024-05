Robo a un productor: allanaron viviendas, secuestraron dinero y celulares

Días atrás, un productor agropecuario sufrió el robo de su camioneta en Cerrito y fue hallada en Paraná. Según informó personal policial, el dueño del rodado había sido extorsionado y amenazado.Según indicaron fuentes policiales, el productor agropecuario le había pedido 50.000 dólares a un prestamista y solo llegó a devolver menos de la mitad, 20.000 dólares, motivo por el cual se generó un conflicto con el dueño del dinero.Con el correr de los días los prestamistas comenzaron a exigirle que les devuelva el dinero y cómo el productor no lo hacía, otras personas, dos jóvenes, comenzaron a extorsionarlo y hostigarlo. Los extorsionadores, le exigían que les pagué más del dinero adeudado y como el productor no lo hacía, primero le robaron un camión con una carga de soja y posteriormente la camioneta.En este contexto, desde la Policía indicaron que “hace unos días, el productor denunció la sustracción de los rodados y explicó que fue producto de un préstamo que había recibido y que no podía devolverlo en su totalidad”.El segundo allanamiento se hizo en calle Del Caracolero S/Nº, de la ciudad Piedras Blancas. Allí se secuestró un celular.Cabe recordar que cuando ocurrió el hecho dos jóvenes quedaron detenidos. Estarían sindicados como los "extorsionadores". La investigación continúa y la Policía sigue en la búsqueda de más personas, que serían quienes en principio le habrían prestado dinero al productor.