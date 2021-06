Impresionante video: pescadores caminaron diez metros sobre la "Piedra Mora"

Impresionante imagen

Diez metros

Extraña roca en el río

Las estremecedoras imágenes que se pueden apreciar por la extrema bajante del río Paraná, causan asombro y preocupación. En algunas zonas, aparecen interminables bancos de arena y algunos afluentes se pueden ver casi complemente sin agua en diferentes zonas de la provincia.En las últimas semanas,que surcan las partes más anchas del río y, barrancas que aparecen cuando antes estaban cubiertas de agua.. Se trata de uno de los símbolos más llamativos de una zona pesquera por excelencia.que aflora en el cauce principal del Paraná, entre las ciudades entrerrianas de Piedras Blancas y Santa Elena. Algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región.Cuando el río tiene su nivel habitual, no se la ve en la superficie, pero representa un peligro muy grande para los navegantes. Por tal motivo, el emblemático lugar de la Piedra Mora está señalizado con una boya, que advierte del peligro a quienes navegan por la zona.Respecto del origen de la Piedra Mora (-31.078051,-59.891854), algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región. Incluso, algunos especialistas quieren someterla a estudios para establecer de qué se trata.