Ganancias, monotributo y moratoria: los cambios que prevé el paquete fiscal

Política La Ley Bases obtuvo dictamen y se debatirá en Diputados el próximo lunes

Los ejes del proyecto

Tan solo dos horas después de darle dictamen al proyecto de Ley Bases, el plenario de comisiones de Diputados le dio luz verde al paquete fiscal. El texto, oficialmente llamado "Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" incluye la reversión del Impuesto a las Ganancias, cambios al monotributo y Bienes Personales, además de un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.El texto que será votado en el recinto fija unEsto significa que unosen alícuotas que van del 5% al 35%. En valores que arrancan en casi $ 3.000 mensuales hasta unos $ 60.000 mensuales para los que hoy están excluidos del tributo. Y que supera los $ 100.000 mensuales para los que ganan más de $ 2.500.000 brutos.La actualización fue el gran eje de debate en la previa a la comisión. El ajuste actualmente trimestral, el Gobierno lo quería llevar a anual. Por presión opositora, finalmente se estableció que será trimestral en lo que queda del año, con una sola actualización en septiembre, y después el ajuste será cada seis meses, por índice de inflación.En tanto,actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas.Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.Pero la polémica en este punto surgió por la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el "equilibrio fiscal", con el pago de un porcentaje irrisorio para el contribuyente hasta 2038. "Los que tienen plata pagan ahora y después nunca más", se quejó la oposición."Se congela la carga tributaria, es decir que compromete a otros gobiernos porque podrían abrirse causas judiciales si hay cambios en esto", advirtió Carlos Heller.A pesar de críticas, el oficialismo no quiso cambiarlo, aunque aceptó incluir un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota. Según dicen, ese beneficio va a ayudar a incentivar a que se siga pagando en tiempo todos los meses., por su parte, permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.A su vez, el texto incluye unavencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.