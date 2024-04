El “exceso significativo” de lluvias complica al campo en Entre Ríos

“El balance hídrico presenta algunas mejoras respecto de los excesos generalizados que predominaban para el cálculo de la semana pasada. Hay zonas extendidas que recibieron precipitaciones menores a los diez milímetros que han logrado orear parcialmente los suelos. Entendemos que, de todas maneras, la capacidad receptiva de los suelos es corta”, indicó el informe Siber de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos al analizar los datos de la lluvia acumulada en la provincia.



Luego, consignó: “Por lo que vemos, el panorama para el avance de la cosecha no será el mejor en los próximos días. Habrá que tener paciencia en estas últimas jornadas de abril, esperando una ventana de tiempo un poco más seco en los primeros días de mayo”.



Enseguida hizo notar que “aun sin que haya terminado el mes, obviamente estamos cerrando un bimestre con una sobreoferta de agua significativa. Sin dudas que el efecto del fenómeno de El Niño ha sido muy marcado en el centro este de la región pampeana, pero particularmente sobre la provincia”.



Desde la entidad acotó que “la recirculación de aire húmedo, mezclado con la llegada de aire algo más frio mantiene estas condiciones que, si bien no son tan inusuales para estas fechas, operan sobre terrenos que se mantendrán cercanos a la saturación”.



Asimismo, detalló que la frecuencia que están mostrando las ondas frontales “se ubica en torno a los seis a siete días. Es muy importante que entre pasajes frontales ingrese aire más frío y seco. Esto va quitando combustible a la siguiente perturbación. Dadas las condiciones hídricas actuales y la imperiosa necesidad de avance en los trabajos de cosecha, lo ideal sería que los frentes que restan transitar hasta mediados de mayo, resulten poco productivos en términos pluviales. El punto es que aún con lluvias modestas, en buena parte de la provincia habrá que lidiar con un escenario que no se posiciona como el ideal.



Finalmente, como aspecto más positivo, resaltó que “es evidente que la disponibilidad de humedad será muy satisfactoria para programar las estrategias de siembra para la fina. La gruesa en tanto, queda esperando aire frio y seco para cerrar su ciclo”, concluyó.