Molina: "Patronato tiene que ser protagonista, es un club que está creciendo"

La situación económica del club

Nuevas obras

Dante Molina, presidente de Club Atlético Patronato, estuvo en el programa, de, y se refirió a la situación económica y deportiva de la institución.“Estamos un poco sorprendidos con esta salida reciente del cuerpo técnico. Ya nos hemos puesto a trabajar para decidir quién va a ser nuestro nuevo cuerpo técnico. Son momentos en que hay que estar dispuesto, disponible, atento. En Comisión Directiva es donde se deciden las cosas y tenemos que ir manifestando la situación en la que estamos con cada una de las charlas que venimos manteniendo con los distintos cuerpos técnicos. Hoy tuvimos reunión, hablamos de las necesidades, de la situación actual”, explicó.En ese sentido, remarcó que “hay avances. Hay momentos en que no podemos demorarnos, pero tampoco desesperarse. La idea es que el miércoles el nuevo técnico esté mirando el partido, que el fin de semana pueda dirigir. Trataremos de definir eso, estamos trabajando. Lucas Bovaglio es una de las posibilidades, ya mantuvimos conversaciones con él antes de cerrar la contratación de Walter Perazzo. Es uno de los técnicos con los que estamos charlando, no quiere decir que sea él finalmente. Hoy retomamos esa comunicación”.Indicó que los jugadores en este momento “se encuentran bien, en el equipo hay mucha unidad y muchas ganas de tener el protagonismo que inicialmente se pretendió tener. El sábado, terminado el partido, charlamos con ellos. Decidimos que el domingo tenía que ser la práctica. Hay que seguir al 100 por ciento, porque la realidad es que ellos venían entregando todo, con mucho compromiso. Esto no tiene que hacer mella para ese objetivo que se tiene que es ser protagonistas, tener a Patronato en otra situación que es para lo que nos preparamos. La verdad es que no nos preparamos para esto. Lo deportivo a veces puede darse y a veces no, pero con el nivel de unidad que hay, la calidad de personas que hay y las ganas de sacar esto adelante, se va a revertir”.Sobre el nuevo cuerpo técnico dijo que “tiene que ser responsable, con trayectoria, con conocimiento de la categoría. Al momento de poder abrir el libro de pases y traer algunos refuerzos, si bien este mercado de pases de junio es muy particular, hay que estar muy atentos a lo que se puede lograr traer para reforzar el equipo y el rendimiento”.Molina destacó que los números del club, en términos económicos, “están bien. Patronato siempre ha tenido la política de cuidar su economía, de cuidar sus finanzas, de no rifar el futuro del club. Quienes hoy estamos al frente respetamos eso, trabajamos de esa forma. Si bien proyectamos, tratamos de que el club crezca en todos sus aspectos y disciplinas, tratamos de conformar un plantel competitivo, siempre lo hacemos respetando el futuro del club, teniendo seriedad. Es algo que nos caracteriza”.Dijo que más allá de la situación económica que atraviesa el país, “hay que convencer a quienes quieren ser sponsors, hemos logrado nuevos sponsors. Hay que convencer de un proyecto, de una seriedad, de una imagen, de una marca. Son cosas que se trabajan, no son de un día para el otro y mucho más con alguien que va a ser nuevo para apoyarte y promocionarse también”.El presidente del Rojinegro también se refirió al aumento de tarifas en los servicios. “Nos llegaron más de 3.000.000 de pesos de luz”, indicó y remarcó que “estuvimos presentes en la convocatoria que hicieron todos los clubes paranaenses, entendemos que la situación no es fácil ni va a ser fácil. Los reclamos respecto de tarifas, seguridad y otras cuestiones que atañen a los clubes no son nuevas, pero hay que plantearlas, renovarlas y plantear la unidad”.Dijo que “hay que destacar lo que significan los clubes. Tienen una función muy particular muy fuerte en lo social, se necesitan y van a necesitar cada vez más. La contención social es muy importante y tiene que ver, muchas veces, con una coordinación con las políticas de estado. Hay que entender los momentos, hay que gestionarlos, pero esto de unirse, de reclamar, de tener fuerza es importante. Son convocatorias al diálogo, a ser recibidos, a ser escuchados”.Semanas atrás el club inauguró su piso deportivo, una obra anhelada desde hace muchos años y que pudo hacerse realidad.“Tenemos patín, básquet, vóley, newcom para adultos mayores. Hay proyección para incorporar otras disciplinas. Sabemos que para ello necesitamos nueva infraestructura. Son atenciones que estamos teniendo en el club, en su integralidad”, dijo.Destacó que “la provincia y el municipio están acompañando, nos están dando una mano. Estamos teniendo un diálogo, que es necesario. Es importante porque esto de tener un equipo en el profesionalismo no es solo competir, sino que es la vidriera que nuestros gurises ven y que los incentiva a volcarse al deporte, no solo en fútbol, sino en todas las disciplinas. Lo ven cerca, en su ciudad, en su provincia. A eso hay que cuidarlo”.“Patronato tiene que seguir siendo protagonista. Al hincha y socio le decimos que tenga tranquilidad, es un club que está saneado, un club que está creciendo, que tiene cada vez más socios. Hoy es necesario, como siempre ha pasado en los buenos momentos de Patronato, el apoyo de la gente. Necesitamos pensar en positivo, sabemos que la situación futbolística se va a revertir y Patronato estará en un lugar de protagonismo, como se quiso siempre”, remarcó.