Aumentos y crisis en salud: “No hay posibilidad de mejora”, afirmó Cañete

La situación de la salud a nivel país

En los primeros cuatro meses del 2024, la salud ha sido uno de los sectores más golpeados ante el recorte que lleva adelante el Estado nacional. El aumento de los medicamentos, la falta de algunos insumos, la retracción del aumento de las prepagas y otros factores también golpean en Entre Ríos. En ese sentido, Fernando Cañete, titular de Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), visitó el programa, que se emite por, para brindar mayores detalles de la situación particular y cómo repercuten las medidas nacionales.Fernando Cañete, su presidente, habló en primera línea sobre la exigencia de un aumento de prestadores y privados: “. Hay definiciones claras y concretas donde. Esto, analizado desde el punto de vista de la salud,”.. En estos primeros cuatro meses, superó ampliamente el 80%. Esto redunda en el perjuicio de los recursos que son finitos”, comentó sobre la situación a nivel nacional que repercute en Entre Ríos.Por ese motivo, de enero a abril tomaron una decisión desde IOSPER: “Para ello tenemos que saber administrar para estar a la altura de las circunstancias”. En la misma línea, agregó que “los recursos fueron aumentando en la obra social provincial en la misma magnitud de los aumentos salariales, que ha brindado el Estado provincial.”.A raíz de la exigencia de dinero de parte de los sanatorios a las obras sociales, Cañete recordó la frase del presidente de la Nación, Javier Milei, en la que expuso que “no hay plata”. En ese contexto, valoró: “El análisis que se tiene que empezar a realizar a partir de ahora de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir instituciones es cómo hacemos para funcionar”. Además, ejemplificó que en la Asociación de Clínicas y Sanatorios el número de internados es de 2300, por lo cual tiene una facturación de 945 millones de pesos, cuyo monto se dividen en 45 sanatorios nucleados en ACLER. Además, se realiza la facturación de $90.000.000 con los cuatros sanatorios de Concordia.A raíz de esto, explicó la postura de los sanatorios: “Lo que están diciendo es que lo que eligió el pueblo argentino para conducir el destino de la Nación a partir del 10 de diciembre es que le ha ido muy mal. Parte de ellos lo han elegido y hoy están pagando las consecuencias”.Ante este panorama,Para puntualizar un caso, cañete confirmó que un audífono lo abonaban entre 60 a 100 mil pesos y que actualmente tiene un valor de $700.000. Ante este incremento, cree que “se produjo gracias a la liberación de mercado que nadie tiene control de nada”. También opinó que “esto va a seguir mucho más grave de lo que está ocurriendo”.“Nosotros venimos cumpliendo con el pronto pago, cumpliendo con los prestadores. Podemos estar demorados entre una semana y diez días, pero la cancelación que veníamos realizando a los mayores prestadores en tiempo, lo venimos cumpliendo”, expresó para negar que ocurra en IOSPER en el corto plazo.Por otra parte, descartó cualquier tipo de conflicto con los sanatorios: “Tenemos muy buena relación y siempre digo que somos socios estratégicos, que debemos, antes del disenso, trabajar en el consenso y poder caminar juntos. El compromiso del IOSPER sigue estando y lo seguimos asumiendo”.En primera instancia, reflexionó: “La realidad no es distinta a la que está sufriendo todo el sistema de salud. Una de las situaciones es que Entre Ríos no es ajena a la decisión que ha tomado política que tomó el Gobierno nacional de no enviarle los recursos a las provincias”. Sin embargo, destacó la gestión de Rogelio Frigerio:Tenemos, como dijo el presidente, un déficit cero pero a costa de que hoy no hay ingresos, no se han mejorado y la gente no tiene plata”, remarcó.En la misma línea, habló de su trabajo para tratar de abaratar los gastos: “Lo que estamos tratando de hacer es sentarnos a negociar con los laboratorios para tratar de tener mayor descuento en cada uno de los medicamentos que adquirimos y discutir. Hay que sentarse a discutir con todos los prestadores para tratar de reducir costos”.