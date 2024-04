Empleo doméstico: cómo quedan los haberes por hora y mes tras el nuevo aumento

Aumento para empleadas domésticas: los sueldos de abril según la categoría

Aumento para empleadas domésticas: los sueldos de mayo según la categoría

Cuáles son las categorías de los trabajadores de casas particulares

La Comisión de Trabajo en Casas Particulares definió un aumento del sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas.En junio, se volverán a reunir las autoridades de Trabajo y de la comisión para volver a negociar un incremento salarial.De acuerdo al aumento no acumulativo del 11% que regirá para abril, la hora y el mes trabajado deberá pagarse (a principios de mayo) de la siguiente manera:$2617,38 la hora y $326.517,60 el mes trabajado;$2867,13 y $363.684,20;$2478,08 y $303.353,57;$2716,73 y $337.684,20;$2340,99 y $295.969,85;la hora $2340,99 y el mes trabajado $295.969,85;$2617,38 y $329.827,62;$2170,05 y $266.163,02;$2340,99 y $295.969,85;De acuerdo al aumento no acumulativo del 7% que regirá para mayo, la hora y el mes trabajado deberá pagarse (a principios de junio) de la siguiente manera:$2800,60 la hora y $349.373,83 el mes trabajado;$3067,83 y $389.162,97;$2651,54 y $324.588,31;$2906,90 y $361.322,09;$2504,86 y $316.687,73;la hora $2504,86 y el mes trabajado $316.687,73;$2800,60 y $352.915,55;$2321,95 y $284.794,43;$2504,86 y $316.687,73;Según las tareas realizadas, un trabajador de casa particular pertenece a una determinada categoría. Cada una de ellas, tiene asignada una remuneración mínima para la modalidad “con retiro” y “sin retiro”. También se especifica una remuneración “por hora” y otra “mensual”.coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo;cocineros contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal;personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo;comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores;prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.