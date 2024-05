Inundaciones en sur de Brasil: en medio de la desesperación se registran robos

#Brasil ?? Un nuevo video de la Fuerza Aérea Brasileña revela la extensa destrucción en Porto Alegre y Canoas, en el estado Rio Grande do Sul, donde se registraron inundaciones históricas. La cifra de víctimas aumentó a 86. Otras 111 personas continúan desaparecidas. pic.twitter.com/rTg7zih8AU — Centinela35 (@Centinela_35) May 6, 2024

El dramático escenario que viven los habitantes de Río Grande do Sul cobró un nuevo ingrediente durante el fin de semana. La policía de ese estado del sur de Brasil comenzó a registrar robos e incluso robos a mano armada en barrios inundados de la capital, Porto Alegre, y en las ciudades vecinas de Canoas, São Leopoldo y Sapucaia do Sul. Dos hombres fueron detenidos tras atacar un barco de rescate que navegaba en el barrio de Mathias Velho, en Canoas, lleno de personas sin hogar. Pero en el interior había dos policías, que detuvieron a los delincuentes.“Estábamos varados desde las 3 de la madrugada. Mi esposa y mi bebé de seis meses fueron rescatados a la una de la tarde. Vinieron a recogerme a las 7 de la tarde. Logré llevar dos perros. Tuve que dejar dos gatos atrás. Necesito volver a alimentar a mis animales y evitar que roben mi casa”, dijo Pacheco a GLOBO. Él y su familia se alojan en casa de unos parientes.Según los informes, los ladrones utilizan motos de agua. Por miedo, los voluntarios que trabajaban en el rescate de personas en Canoas y São Leopoldo comenzaron a conducir embarcaciones armadas con escopetas. Cuando se acerca una embarcación sospechosa, los voluntarios demuestran que están armados. “Quiero ver quién nos va a robar”, dijo un barquero en un vídeo que circula en las redes sociales.En los barrios inundados, los ladrones aprovechan la oscuridad, ya que gran parte del suministro eléctrico de la ciudad quedó suspendido debido a la inundación. A la funcionaria pública Elizabeth Camargo Schneider, de 38 años, se le inundó su casa de dos pisos en São Leopoldo. El sábado por la noche tuvo que abandonar el lugar junto con su hijo de 12 años y dos perros. Esta mañana el agua bajó un poco y ella volvió. Para su sorpresa, habían robado el televisor que estaba atornillado a la pared del dormitorio e incluso el aire acondicionado que estaba sumergido. “Prefiero quedarme en casa bajo el agua que perder las cosas que pasé toda la vida comprando”, dijo.Para contener la ola de robos, el comandante general de la Brigada Militar de Rio Grande do Sul, coronel Cláudio Feoli, dijo que decenas de policías vieron canceladas sus vacaciones y regresaron a trabajar durante el fin de semana. Según él, también se reforzó la vigilancia policial en Canoas y São Leopoldo para evitar saqueos. “Pero nuestro enfoque es salvar vidas, ya que estamos trabajando en un escenario de guerra”, reflexionó el coronel.Como si las inundaciones y los robos no fueran suficientes, la población de Rio Grande do Sul aún enfrenta el oportunismo de quienes exigen rescates. La policía recibió una denuncia de que los barqueros cobran 500 reales por rescatar a las víctimas de las inundaciones. Si la persona tiene animales domésticos, el precio sube a 600. Un delegado de Porto Alegre que pidió no ser identificado dijo que –por increíble que parezca– no es delito cobrar por hacer este tipo de “trabajo”, ya que siempre y cuando el barco sea particular. Sin embargo, aconsejó a las personas sin hogar que esperaran el rescate de voluntarios y embarcaciones de Defensa Civil y Bomberos. “La avaricia y la astucia de las personas sin carácter no tienen límites”, comentó.Rio Grande do Sul se ha enfrentado a fuertes lluvias durante la última semana, que hasta el momento han provocado 83 muertes. Existe la preocupación de que esta cifra aumente, ya que 111 personas están desaparecidas y 276 están heridas. Defensa Civil informó que 19.368 personas se encuentran sin hogar y alojadas en albergues públicos, mientras que 121.957 se encuentran sin hogar. La catástrofe es resultado de tres fenómenos que afectan a la región y que se vieron agravados por el cambio climático. (O Globo)