Vergara: "Sobresueldos eran los que cobraban Stratta y medio gabinete de Bordet”

El senador por el departamento Diamante, José Vergara, sostuvo que “sobresueldos eran los que cobraban Stratta y medio gabinete de Bordet”. Le exigió a la ex vicegobernadora kirchnerista que “si conoce algo que no corresponde, que denuncie con nombre y apellido en la justicia”.

“Resulta que los funcionarios que durante 20 años cobraban dos, tres y hasta cuatro sueldos del Estado, que ingresaron a toda su familia, amigos y militantes a Planta Permanente y que están siendo investigados por negocios incompatibles con la función pública ahora piden informes”, lanzó Vergara.

El ex intendente de Ramírez le pidió a la ex vicegobernadora kirchnerista que “si conoce algo que no corresponde, que denuncie con nombre y apellido en la justicia. No podemos avalar políticos que dicen cualquier pavada en los medios sin pruebas”.

Además recordó que “Stratta todavía tiene que dar explicaciones por la malversación de fondos con la compra de cobijas cuando fue ministra, el manejo de subsidios con fines políticos en su ciudad, Victoria, y por los contratos truchos que manejó junto con Kueider durante años cuando estuvo a cargo del Senado”.

“Ahora que vino un gobierno a poner blanco sobre negro, que hay decisión política de transparentar la remuneración del personal abocado al trabajo en el gabinete y que estamos reduciendo la casta política que durante décadas exprimió a los entrerrianos, personas como Stratta se convierte en defensoras de una transparencia que nunca ejercieron”, subrayó Vergara.

El legislador oficialista explicó que “la medida tomada por la gestión actual es idéntica a la que rige en Nación hace muchos años y permite que cada gestión de gobierno tenga el personal que necesita pero sin engrosar el Estado. En los gobiernos de Urribarri, Bordet y Stratta cada secretario, cada asesor ingresaba al Estado y engordaba el empleo público, al poco tiempo hacía entrar a un pariente, a otro. Y esto se convertía en un collar de sandías para los entrerrianos de a pie que son los que soportaban el peso de los privilegios de la política”.

“Lo que más molesta a Stratta y compañía es que con esta nueva modalidad que estamos creando se va a terminar el curro para ella y los militantes que hacía entrar al Estado con sueldos millonarios que pagábamos todos”, concluyó Vergara.