SADOP declaró insuficiente la propuesta salarial del gobierno: solicita una nueva que sea "superadora"

El Consejo Directivo Provincial de SADOP se reunió el lunes para analizar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial el 13 de febrero. En ese marco, resolvió “declarar la propuesta salarial insuficiente”, solicitando al Gobierno provincial que “eleve una propuesta superadora” conteniendo los siguientes puntos:

1. Contemplar un mecanismo que permita superar el achatamiento salarial existente entre funciones de ingreso y ascenso, y respecto de quienes recién ingresan en comparación con quienes tienen más antigüedad.

2. Otorgue incrementos que impliquen una recuperación del salario, con impacto en todos los códigos salariales, no sólo los no remunerativos y no bonificables.

3. Reconocer el carácter de Remunerativo y bonificable al adicional Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y de Conectividad.

“Como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades valoramos la voluntad de diálogo del gobierno a efecto de encontrar los consensos necesarios que permitan la búsqueda de opciones que atiendan el reclamo sindical”, informaron.