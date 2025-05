Proyecto de creación de la OSER: comisiones de senadores escucharon a los gremios

Este martes en el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante una nueva reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Salud Pública y Drogadicción, para continuar el estudio de la iniciativa que propicia la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) entidad que sucedería al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5.480 y sus modificatorias.

Los presidentes de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos), de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) y de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) escucharon a representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato de Empleados de la Obra Social de Entre Ríos (SEOSPER); representantes de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE); representantes de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER); representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), y del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná.

Posteriormente, fueron recibidos representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Entre Ríos (UPCN); Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Paraná (Suoyem); y Jubilados Autoconvocados.

Del encuentro fueron parte los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná-Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador -Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos) Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos) y Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos).

Obra Social de Entre Ríos

Por el proyecto que confeccionó el Poder Ejecutivo se crea la “Obra Social de Entre Ríos” (OSER) como una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, con domicilio legal en la ciudad de Paraná, que será continuadora legal y patrimonial del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5480 y sus modificatorias, sucediéndolo a título universal en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo su patrimonio, personal, afiliados, contratos y fondos existentes.

La Obra Social de Entre Ríos se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La OSER tendrá por objeto organizar y administrar un sistema de atención médica para sus afiliados y efectuar por sí o por intermedio de terceros, prestaciones asistenciales, de conformidad con las disposiciones de esta ley y reglamentaciones que se dicten. A lo largo de ocho capítulos y 32 artículos se establece el régimen, objetivos y acciones, lo que concierne a patrimonio y recursos, dirección y administración, lo relativo a beneficiarios y fiscalización, un capítulo sobre transparencia activa y demás disposiciones.

Voces en contra

Intersindical

En el marco de una manifestación de la Intersindical en defensa de Iosper que se desarrollaba en el exterior de Casa de Gobierno, se presentó en primer lugar el secretario general de Apler, Sergio Almeida, quien manifestó que “la 5480 no debe ser cambiada”. Apuntó a “defender el sistema solidario de Iosper lo que es fundamental para los trabajadores de la provincia y para nosotros”. Confrontando argumentos escuchados a favor del proyecto de creación de la OSER dijo que “todos sabemos que el sistema de salud es deficitario y el Iosper soluciona parte del problema”. Entendió que la obra social debe estar dirigida por los trabajadores, y que si bien el 65% no es afiliado gremial sí en las paritarias se llama a los gremios.

Empleados de Iosper

En representación de los empleados de Iosper se presentó Sebastián Ibáñez. “Hubo un rechazo abrumador del proyecto de ley por parte de los trabajadores del Iosper” manifestó ante los senadores. Hizo referencia a la cuestión conceptual de que dejaría de ser una obra social solidaria, que deja de lado al grupo familiar primario, entre otros puntos. Entendió que no se pueden dejar de lado 52 años de historia, e hizo mención a las falencias en la actual intervención. En este sentido una contadora del Instituto se explayó sobre los balances de años anteriores, entendiendo que sólo en 2024 fue deficitario por una cuestión cíclica. “No entendemos lo positivo de la ley, los fundamentos no tienen sustento, la transparencia y los controles están, y por cuestiones fraudulentas tienen que ir a la Justicia”, sostuvieron.

Ajer

Desde Ajer dio su aporte el secretario general José María Segura. “La obra social se sostiene con el aporte de los trabajadores, por lo que no es la obra social de la provincia ni del Estado” manifestó, para agregar en relación a las irregularidades escuchadas públicamente que “no vamos a defender a nadie, pero no hay ninguna denuncia nueva presentada en el Poder Judicial”. “Solicitamos que se rechace este proyecto” ya que “se puede mejorar la actual ley”.

Amet

Jorge Andrés Besel, secretario general de Amet, agregó en este sentido que este proyecto de ley “empieza con un manto de sospecha y para ello está el Poder Judicial”. “El Senado debe darse tiempo y escuchar” reclamó, “nuestro norte es que tengamos prestaciones médicas como nos merecemos”.

ATE

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, dijo a los senadores miembros de las tres Comisiones reunidas que “es muy importante que nos reciban y escuchen la voz de las y los trabajadores”. Muntes confirmó que desde su espacio hicieron un análisis de por qué no puede ser ley el proyecto en estudio. “Es cierto que hay inconvenientes de funcionamiento, necesita mucho debate y consenso, y venimos a pedirles que nos acompañen, necesitamos discutir la ley actual, tenemos mucho para aportar y se los dejamos a ustedes para consideración, sin chicanas, la intersindical les pide que no acompañen este proyecto y que trabajemos por la ley actual, ya que vamos a presentar un proyecto de ley alternativo”.

Agmer

Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, comenzó diciendo que “queremos cuidar mucho esta democracia”. “El argumento que más se ha instalado es la corrupción, pedimos las denuncias y hasta ahora no hay nada” señaló. Sobre la ley vigente de Iosper entendió que “es tan sabia que proponía intervención” y a la norma propuso la incorporación que “los directores ganen como un docente”. En este sentido manifestó que “no nos subestimen, hay un prejuicio ideológico, en esta provincia tenemos historia donde los trabajadores tenemos voz y voto”. Más adelante señaló que con la nueva iniciativa “hay negocios de otro orden y no se respeta el compre entrerriano”. “La intervención es ajuste y es lo que se viene, esta ley parece de una entidad financiera, no se habla de la salud como derecho, se quiere privatizar el Iosper, se da por tierra la historia de que una cocinera tiene las mismas prestaciones que un juez, no tenemos la misma idiosincrasia que Capital Federal, vamos a estar peor si esto avanza” finalizó.

Centro de Jubilados y Pensionados

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, Gabriel Molina y Nancy Asselborn, también rechazaron el proyecto del Poder Ejecutivo. Molina dijo que “no se contempla la participación plena de los jubilados”, y nombró algunas cuestiones que generan disconformidad, como la vinculación al Ministerio de Trabajo y no al de Salud; el gerenciamiento y tercerización, el nombramiento de un síndico; desde el Centro hicieron un análisis del articulado y cuestionaron varios postulados. Asselborn remarcó que “son afiliados 65 mil jubilados y el Iosper nunca ha dejado desamparados a los mismos, en tanto desde la intervención se han suprimido prestaciones”.

Los senadores Oliva, Benedetti, Cosso y Dal Molín realizaron preguntas a los invitados, en tanto el senador Méndez como la senadora Miranda coincidieron en manifestar que los 17 senadores quieren lo mejor para los afiliados de Iosper.

Más voces sobre el proyecto

Jubilados Autoconvocados

En una segunda parte del encuentro de Comisión, se hicieron presentes más representantes de afiliados. Desde Jubilados Autoconvocados Daniel Ruhl manifestó que “nos conformamos tres o cuatro años atrás en pos de reclamar prestaciones de salud, en muchos casos por discapacidad”. “Estamos en un serio dilema, con la intervención debería mejorar la situación, hubo cortes de prestaciones, pero no es solo en este momento, no es coyuntura, es estructural” señaló, para dejar en claro que “así el proyecto no podría ser aprobado, debería recibir un tratamiento enorme, de pensarse un cambio debe ser integral centrado en la salud”.

UPCN

El secretario general de UPCN Ángel Allende comenzó diciendo que “para nosotros sería más fácil estar afuera con los bombos, pero damos el debate acá”. “La ley tal cual está no debería salir pero queremos debatirla”, agregó, para remarcar que “es la obra social de la provincia, no de los trabajadores”. Allende apuntó a discutir el Iosper y propuso modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo, como que dependa del Ministerio de Salud, el carácter solidario para el afiliado y su grupo familiar, mejorando la redacción de la iniciativa. En cuanto al directorio mencionó que podrían responder con su patrimonio algún daño que podrían hacer. “La posición final de UPCN es formar una comisión que se ponga a trabajar en el Iosper y cómo la solventamos”.

Festram

Mario Barberán, a su turno, enfatizó el “absoluto rechazo al proyecto” de parte de Festram. “Desde que empezó la intervención la obra social anda peor, antes andaba más o menos” señaló, para agregar que los intendentes “no dicen nada del Iosper”.

Suoyem

Para finalizar el encuentro de trabajo que se extendió por casi cuatro horas, Marcelo Franco del Suoyem hizo referencia a los bajos ingresos de los empleados municipales “pero este sistema de Iosper les permite tener acceso a la salud”. En esta línea solicitó a los senadores presentes que “modifiquen lo que hay modificar de la ley actual, la ley está bien, no debe ser un borrón y cuenta nueva”, concluyó.

Asuntos Constitucionales y Acuerdos

Previamente se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por su presidente, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), junto a los miembros Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador -Más Para Entre Ríos).

En el marco del encuentro de trabajo de este martes, la Comisión acordó la publicación en el Boletín Oficial para la etapa de adhesión e impugnación a los postulantes a las distintas fiscalías de la provincia.

Asimismo, se recordó que el 15 de mayo vence el período de diez días hábiles para presentar, por escrito, adhesiones o impugnaciones a la candidatura de Martín Alejandro Rettore Elena, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia. En la próxima reunión se fijará fecha para la correspondiente audiencia pública ante los senadores.