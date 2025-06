Pablo Soskin analizó el conflicto bélico entre Israel e Irán: cómo afecta a Entre Ríos

La guerra entre Israel e Irán genera preocupación a nivel mundial, y también en la provincia de Entre Ríos. Pablo Soskin, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) filial Entre Ríos, confirmó que se han reforzado las medidas de seguridad locales a modo preventivo. "Nosotros no hemos tenido ninguna elevación de los alertas", señaló en una entrevista con GPS, aunque aclaró que “lógicamente siempre tenemos los protocolos de seguridad que seguimos al pie de la letra”.

Desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente, DAIA nacional activó sus protocolos de emergencia. “Inmediatamente la DAIA a nivel nacional se pone en contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y los ministerios de seguridad provinciales se ponen en contacto con los referentes de DAIA de cada provincia”, explicó Soskin. En el caso de Entre Ríos, las medidas incluyen un monitoreo permanente junto a la Jefatura de Policía y autoridades del Ministerio de Seguridad local.

El foco también está puesto en las fronteras y el control migratorio, dada la sospecha sobre el otorgamiento de pasaportes a ciudadanos iraníes en países como Venezuela y Bolivia. “Se extreman las seguridades aeroportuarias y de otros medios limítrofes para evitar cualquier tipo de ingreso de personas sospechadas por terrorismo”, sostuvo el presidente de DAIA Entre Ríos.

Foto: Elonce.

En cuanto a los protocolos de seguridad locales, Soskin aclaró que “no es un protocolo único, sino que se define en base a las necesidades de cada ciudad y provincia”.

La comunidad judía en alerta, pero sin alarma

Aunque no hay una amenaza específica en la provincia, la comunidad judía no baja la guardia, considerando los antecedentes de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en Argentina. “Uno ya tiene que vivir bajo ciertos parámetros que no son los normales. Uno camina por Paraná, por ejemplo, y ya sabe cuáles son las entidades judías porque ve los pilotes, ve las medidas de seguridad”, describió.

Foto: Elonce.

Respecto al posicionamiento del gobierno argentino ante el conflicto, Soskin se mostró cauto. “La geopolítica es una decisión gubernamental”, dijo, aunque reconoció que el presidente Javier Milei “manifestó claramente que se iba a posicionar con respecto al occidente, tomando a Estados Unidos e Israel como aliados”.

Una guerra marcada por el odio religioso

Finalmente, el dirigente explicó que, a diferencia de otros conflictos internacionales que responden a intereses territoriales o económicos, el enfrentamiento entre Israel e Irán está motivado por causas ideológicas y religiosas. “No es una cuestión que tiene que ver con territorios, tiene que ver con un odio religioso”, afirmó. Y agregó: “Cuando uno ve una manifestación, lo ven en forma expresa: piden la destrucción del Estado de Israel que lo consideran el pequeño Satán, y el gran Satán lo consideran Estados Unidos”.

Foto: Elonce.

Soskin llamó a la sociedad a mantenerse tranquila, pero alerta: “No hay que hacer ninguna alerta ni nada por el estilo, nosotros pedimos a la sociedad que esté tranquila”.