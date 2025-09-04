Javier Milei viajó a Los Ángeles para reunirse con inversores y empresarios

Cuando hace 16 meses el economista y multimillonario Michael Milken recibió a Javier Milei en Los Ángeles para la conferencia global conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”, el escenario fue muy distinto al que encontrará ahora el mandatario en su segunda visita a la ciudad, este jueves, en medio de turbulencias políticas y económicas que atraviesa su Gobierno.
Aquella cumbre organizada por el Instituto Milken permitió a Milei exponer ante más de 5500 inversores, ejecutivos, políticos y analistas. Esta vez, pocas horas después de cerrar la campaña bonaerense con un acto en Moreno, el Presidente viaja en una escala exprés de 24 horas con la promesa de cumplir su compromiso con Milken y reunirse con empresarios e inversionistas.
El jefe de Estado partió anoche cerca de las 23 (hora argentina) junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El arribo está previsto para las 9 de la mañana en Los Ángeles (13 en la Argentina), tras una escala técnica en Lima.
Encuentro con empresarios e inversores
Milken, anfitrión del viaje presidencial, había organizado un encuentro en su residencia en Malibú con unos 50 empresarios y líderes de inversión. Sin embargo, ante la expectativa que llevó la lista a más de 80 asistentes, el evento fue trasladado a un hotel céntrico de Los Ángeles, bajo fuerte hermetismo.
Desde la comitiva argentina manifestaron entusiasmo por la buena recepción. Entre los presentes habrá figuras con inversiones en equipos deportivos, entretenimiento y tecnología. Se espera que Milei realice una exposición sobre la economía argentina y las reformas aplicadas, con el mismo objetivo que en 2023: atraer inversiones.
La cita principal está programada para las 17.15 (hora local, 21.15 en la Argentina). “Es un evento privado y no habrá acceso a la prensa”, recalcaron desde el Instituto Milken, cuya sede está en Santa Mónica.
Comitiva reducida y contexto político
Además de Caputo, acompaña al Presidente el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. No viajaron en esta ocasión ni Karina Milei ni el canciller Gerardo Werthein, afectado por un cuadro gripal.
La ausencia de la secretaria general de la Presidencia se da en medio del escándalo por audios filtrados vinculados a supuestas coimas en el área de discapacidad y denuncias de espionaje ilegal. “En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires que se metieron con mi hermana”, sostuvo Milei en Moreno en defensa de Karina.
Ya en viaje hacia Estados Unidos, el mandatario replicó en sus redes sociales repercusiones del acto de cierre de campaña bonaerense, considerado un test electoral clave para la Casa Rosada.
Reuniones y agenda en Los Ángeles
El itinerario oficial difundido por el vocero Manuel Adorni incluye un almuerzo con María Noel de Castro, ingeniera biomédica salteña y primera aspirante argentina a astronauta con una misión programada a la Estación Espacial Internacional en 2027. “Haciendo realidad el Proyecto Espacial Argentino”, se presenta la joven en redes, seleccionada por la empresa estadounidense Axiom Space.
Milei también se reunirá con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, responsable global de la cadena de valor de petróleo, productos y gas. En marzo pasado, el CEO de la compañía, Mike Wirth, había mantenido conversaciones con Oxenford en la embajada en Washington sobre inversiones en Argentina.
La agenda se completa con un encuentro con Andy Kleinman, emprendedor argentino-norteamericano con trayectoria en innovación tecnológica y entretenimiento. Su última empresa, Wonder, adquirida por Atari, desarrolló un sistema operativo que transformaba un smartphone en consola de juegos.
Regreso anticipado y cambios de agenda
Milei y Caputo tienen previsto regresar a la Argentina este viernes, después del mediodía local, un día antes de lo programado, para participar de la previa de los comicios bonaerenses.
En un principio se había evaluado sumar una escala en Las Vegas, donde el Presidente iba a mantener reuniones con empresarios hoteleros y asistir a un espectáculo de su expareja Fátima Florez en el Sahara Theatre. Sin embargo, la Casa Rosada resolvió concentrar la agenda solo en Los Ángeles.
De esa manera, los empresarios hoteleros que esperaban al mandatario en Nevada fueron trasladados a la ciudad californiana, reforzando allí la única escala de este undécimo viaje de Milei a Estados Unidos. (La Nacion)