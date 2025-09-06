$LIBRA: quiénes son los citados por la comisión investigadora de Diputados

Tras cinco meses de dilaciones, la comisión investigadora de la causa $LIBRA en la Cámara de Diputados comenzó a funcionar y aprobó un listado de aproximadamente 20 citaciones. Las primeras convocatorias se realizarán la próxima semana y buscan esclarecer el vínculo de funcionarios y colaboradores del presidente Javier Milei con el criptoactivo investigado.
El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó que los funcionarios públicos que eludan la convocatoria podrán ser requeridos judicialmente para garantizar su presencia. Además, la comisión puede enviar requerimientos por escrito, con un plazo de cinco días hábiles para recibir respuestas. El primer requerimiento fue enviado al propio presidente Javier Milei, sobre su relación con los principales señalados en la investigación, como Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Entre los citados para comparecer el martes 9 de septiembre figuran Alejandro Melik, director de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $LIBRA. Ambos son señalados por su desempeño en la indagación de responsabilidades de miembros del Ejecutivo.
Otros citados incluyen:
-Karina Milei: Secretaria General de la Presidencia. Se la investiga por su rol como nexo entre los operadores de $LIBRA y el presidente.
-Guillermo Francos: Jefe de Gabinete. Ya presentó un informe reiterando desconocimiento sobre el lanzamiento del criptoactivo.
-Manuel Adorni: Portavoz presidencial, participó en reuniones con los desarrolladores de $LIBRA.
-Demian Reidel, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy: Involucrados en la organización del Tech Forum y la introducción del criptoactivo.
-Sergio Morales, Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Roberto Silva y Paul Stark: Funcionarios vinculados al caso por distintas responsabilidades dentro de organismos públicos.
-Giselle Castelnuovo, Ariel Parkinson, Jeremías Walsh, Walter Kerr, Diógenes Casares y Charles Hoskinson: Otros especialistas, empresarios y allegados que participaron de eventos o reuniones relacionados con $LIBRA.
La comisión investigadora se enfocará principalmente en involucrados argentinos, dejando fuera de la comparecencia parlamentaria a algunos desarrolladores internacionales del criptoactivo, como Hayden Davis y Julián Peh. La labor del cuerpo finalizará con un informe que deberá presentarse antes de noviembre. (con información de Ámbito)