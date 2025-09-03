Lanzaron el programa "Entre Ríos desde adentro: Formación en Atención Ciudadana".

REDACCIÓN ELONCE
Se lanzó el programa “Entre Ríos desde adentro: Formación en Atención Ciudadana”, una iniciativa del gobierno provincial para mejorar la experiencia de los vecinos en su interacción con las distintas dependencias estatales. Se anunció en el Centro de Convenciones de Paraná y contó con la presencia de funcionarios, entre ellos el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.
Detalles del programa
Durante el evento, Colello explicó: "Se trata de una etapa más del programa que estamos llevando adelante. Por un lado, tiene que ver con brindarle herramientas a nuestros empleados, que son la cara del Estado frente al vecino para que puedan dar las respuestas que el mismo necesita".
Además, se detalló que el programa también contempla la puesta en valor de los edificios públicos y la modernización de los circuitos administrativos para agilizar los trámites.
Desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, se explicó que el nuevo programa de formación en atención ciudadana en Entre Ríos es parte de un plan más amplio.
Valentina Gotte, representante del área, detalló que la capacitación se enfoca en “buenas prácticas de atención ciudadana, escucha activa, comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo”.
A su vez, se destacó que la iniciativa surgió a partir del diálogo con los propios empleados, quienes señalaron la necesidad de mejorar la recepción de la señal, entre otras cuestiones, para brindar una mejor experiencia a los ciudadanos. (Elonce)