La opinión de los gremios docentes tras la reunión paritaria

Se desarrolló una nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los docentes, donde se acordó la continuidad del diálogo en una oferta superadora en los próximos días. Al respecto, se conoció la opinión de AGMER y AMET.

El secretario gremial de AGMER, Marcelo Pagani, en primera instancia, sostuvo: “Lamentablemente venimos a buscar una oferta superadora de la que el conjunto de trabajadores docentes rechazara el día 17 en el Congreso que llevamos adelante en San Salvador. No estuvo en cuenta ninguno de los planteos de nuestra organización sindical respecto a tener un aporte salarial por encima de la inflación, recuperar la pérdida del 2023, una base de cálculo que sea acumulativa y un índice de inflación tan bajo no hay forma de que sea de esa manera. Queremos una propuesta que, de alguna manera, vayamos corrigiendo la situación que tiene nuestro escalafón. Nada de esto ocurrió, por eso desde nuestra organización sindical, en función de lo que establece la ley 9624, declaramos la situación de conflicto. Damos por concluida esta parte administrativa, pero el artículo 16 prevé una nueva audiencia que se va a llevar adelante el 25”.

“Tenemos un Congreso convocado para el viernes acá en Paraná. Las asambleas de esta noche y mañana debatirán hacia dónde vamos”, recalcó.

En relación a la cobertura del boleto del boleto de colectivo, el secretario gremial valoró: “Claro que es bienvenido todo lo que signifique que nuestros compañeros y compañeras no tengan que poner de su sueldo para el traslado, pero es para el Área Metropolitana de Paraná y quizás Concordia y Concepción del Uruguay. Por lo tanto, no es parte de una oferta salarial. Está bien, ayuda y es importante, pero no constituye una oferta salarial de ninguna manera”.

“En concreto, como oferta salarial está el IPC para todo el año con una base de cálculo para ellos que quedaría en el mes de enero y un aumento, que es anuncio de ellos, pero saben que nosotros tenemos uno o dos por ciento más respecto al Fopid, que debe ser remunerativo y bonificable. Es un anuncio de que aumentan 10,7% y se actualizaba por IPC a lo largo del año. En definitiva, los puntos que nuestro sindicato planteó el 15 de noviembre, el 7 y el 13 de febrero no han sido tomados en cuenta”, explicó.

“Lo que uno esperaba era una oferta y a partir de ahí surge una contraoferta y debería llegarse a una propuesta que contenga, nosotros representamos a los trabajadores y trabajadoras. Eso no ocurrió, por eso nuestra preocupación es que vamos hoy a una cuarta instancia donde no tenemos respuestas y planteos concretos que tienen que ver con la pérdida salarial y del poder adquisitivo de nuestro salario que ha operado desde 2023 hasta acá”, señaló.

“Los miembros paritarios decidimos acogernos a lo que plantea el artículo 16 de la ley 9624 y declaramos la situación de conflicto”, explicó.

En esa línea, recalcó: “Fui convocado como secretario gremial de AGMER mañana a las 14 horas a un plenario de secretarios y secretarias generales con la junta directiva de CTERA con un amplio debate y un temario. Habrá que esperar hasta mañana qué resuelve CTERA, pero adelanto que todas las definiciones de CTERA nosotros adherimos, las militamos y las trabajamos”.

Paritaria docente: AGMER se declaró en "estado de alerta" y no confirmó el inicio de clases

Carlos Varela, Secretario Adjunto de AMET, explicó que “esperábamos que sea mejor la propuesta y es superadora a la anterior. El boleto de colectivo urbano de pasajeros, que se había ofrecido una bonificación del 50 por ciento de subsidio, ahora sería del 100 por ciento. Entendemos que son esfuerzos que hace el gobierno provincial de reconocer el boleto urbano, pero no es significativo en el universo docente. Un 20 por ciento de docentes utiliza servicio urbano en las localidades que hay colectivo, el resto no”.

Indicó que “algo similar pasa cuando se dice que ningún docente va a estar por debajo de la línea de indigencia. Va a tener la canasta alimentaria, más un 10 por ciento el salario inicial testigo de bolsillo. Hay un adicional que aumenta el sueldo hasta superar un 10 por ciento la canasta básica alimentaria, eso es para un universo aproximado de 3000 docentes, de los 50.000 que hay. El problema es que los que siguen, que van incrementando su antigüedad, no lo ven reflejado porque se va achicando ese monto”.

Destacó que “se propuso un 10,7 por ciento de aumento de incentivo docente para febrero, a cobrar en marzo, pero retroactivo a febrero. Ahora propusieron ese 10,7 por ciento y a partir de marzo se le incorporaría todos los meses el IPC que marque el INDEC”.

“Nosotros informamos que entendemos el esfuerzo que hacen, consideramos que sigue siendo insuficiente. No están dando respuesta a lo que reclamamos en sede judicial el año pasado. Se acordó hacer una reunión el martes que viene y ahí vendremos a seguir analizando”, agregó.

Desde AMET “decimos que la instancia de negociación es la paritaria docente, que es la Secretaría de Trabajo y tenemos la predisposición para seguir en diálogo. El viernes se analizará la situación con las bases. Hoy por hoy tenemos que el ciclo lectivo comienza el lunes”.

Y adelantó: “Pretendemos que la recomposición salarial vaya al punto índice, para que no haya una distorsión en el escalafón docente”.