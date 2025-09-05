 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Contrato de comodato

La departamental de Escuelas de Villaguay concentrará sus tareas en un solo lugar

El CGE y el Ministerio de Salud firmaron un contrato de comodato que permitirá que la Departamental de Escuelas de Villaguay funcione en un sector del Hospital Santa Rosa. Afirman que no afectará en absoluto el funcionamiento del nosocomio.

5 de Septiembre de 2025
Funcionará en un sector del Hospital Santa Rosa.
Funcionará en un sector del Hospital Santa Rosa. Foto: (GPER).

El Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Salud de la provincia firmaron un contrato de comodato que permitirá que la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) de Villaguay funcione en un sector del Hospital Santa Rosa. Se trata de un espacio donde funcionaba una facultad y no afectará en absoluto el funcionamiento del nosocomio.

 

El documento fue rubricado por la presidente del CGE, Alicia Fregonese y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. A partir de la firma, el organismo educativo recibe en comodato un sector del ala oeste del segundo nivel del hospital, ubicado en calle San Martín 1867 de la ciudad de Villaguay.

 

Anteriormente la DDE funcionaba en cuatro espacios, en la Escuela Secundaria Nº1 Leopoldo Herrera, en la Escuela Primaria Nº108, en el Centro Comunitario Nº24 y el archivo de la misma se encontraba en un edificio municipal.

"Para nosotros es un paso muy importante, sobre todo para la departamental que es un nexo fundamental del CGE con la comunidad escolar. Esto les va a permitir llevar adelante su tarea de una manera más ordenada. Estamos muy agradecidos y contentos, y creemos que trabajar en equipo es lo más importante", destacó Fregonese.

 

Por su parte el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, indicó: "Había una necesidad del CGE de contar con un espacio adecuado para la departamental en Villaguay. Y en ese contexto, de nuestra parte surgió la posibilidad de colaborar a partir de que el Hospital Santa Rosa tiene un espacio que había quedado desocupado, que previamente era usado por la Facultad de Kinesiología de la UNER que hoy tiene su sede propia".

 

"Esta medida no afecta en absoluto la funcionalidad del hospital, porque es un establecimiento muy grande y, como se mencionó, ese espacio estaba destinado en principio para la facultad. Así que se reacondicionó, se puso al día la infraestructura y creemos que la comunidad lo va a poder aprovechar de manera adecuada con este nuevo fin que se le va a dar", concluyó Blanzaco.

El espacio estará destinado de manera exclusiva al funcionamiento de la departamental asegurando condiciones adecuadas para su tarea administrativa y de acompañamiento a las instituciones educativas de la zona.

 

El CGE será responsable del mantenimiento, conservación y funcionamiento del espacio, así como también del pago de los servicios correspondientes. En tanto, el Ministerio de Salud mantiene la facultad de rescindir el acuerdo si el inmueble fuera requerido nuevamente para fines sanitarios, notificando con la debida antelación.

 

De esta manera, el organismo educativo avanza en acciones conjuntas con otras áreas de gobierno para fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de funcionamiento de las dependencias en todo el territorio entrerriano.

