Inauguraron un punto digital en el campus de la UADER: “Es algo único para nosotros”

REDACCIÓN ELONCE
“Es el cuarto en la provincia y el segundo para UADER. La semana que viene vamos a tener el tercero en la Facultad de Ciencia y Tecnología”, anticipó a Elonce Emanuel Gainza, secretario de Modernización provincial, sobre el punto digital.
El punto digital en la UADER fue inaugurado oficialmente en el campus universitario y representa un avance significativo en materia de acceso a la tecnología. Durante el acto, autoridades provinciales y académicas coincidieron en destacar su impacto, al señalar que “es algo único”, en referencia al alcance de la inversión y el equipamiento disponible.
El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, expresó: “Para nosotros es una alegría poder inaugurar un nuevo punto digital. Es el cuarto en la provincia y el segundo para UADER. La semana que viene vamos a tener el tercero en la Facultad de Ciencia y Tecnología”.
Además, detalló las características del nuevo espacio: “Tenemos 17 computadoras nuevas con su mobiliario, su equipamiento, tenemos un router de conectividad, un micro cine, un espacio de videojuegos. Es todo nuevo y a estrenar para la UADER en un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno nacional y el gobierno provincial, que venimos trabajando hace varios meses impulsando expedientes para tener este programa”.
Una inversión clave para la comunidad universitaria
Gainza también remarcó el destino de los próximos puntos digitales: “Los restantes puntos digitales irán para los municipios, pero los tres que van a la academia estarán en la UADER”, y agregó que la universidad “es propia y la sostenemos todos los entrerrianos”.
Por su parte, el rector Luciano Filipuzzi valoró la decisión de instalar estos espacios en la institución: “Para nosotros esto es una inversión imposible de llevar adelante desde los fondos que maneja la universidad. Estamos felices”.
Asimismo, destacó la magnitud del proyecto al afirmar: “La universidad va a tener tres puntos digitales, lo que equivale a una inversión de casi 150 millones de pesos. Es algo único para nosotros”.
Inclusión digital y compromiso educativo
Filipuzzi también subrayó la relevancia del acompañamiento estatal: “Sentimos el acompañamiento, esta es la universidad más grande en cantidad de alumnos en la provincia de Entre Ríos y es provincial. Que el gobernador haya pensado en que estos puntos estén acompañando a la facultad es fundamental”.
En la misma línea, el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Sattler, destacó el valor social de la iniciativa: “Es una necesidad que tienen nuestros estudiantes y, aparte, trabajar la inclusión digital es fundamental como se está haciendo en la provincia, trabajando para disminuir la brecha digital en la comunidad”.
Finalmente, remarcó el carácter abierto del espacio: “Nosotros vamos a este pequeño gran aporte no solamente para estudiantes y docentes, sino también con un fuerte compromiso. Este punto digital se transforma en un espacio de puertas abiertas”.