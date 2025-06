Reducción de horas extras y cesantías en la provincia: “tenemos sumarios por 500 faltas injustificadas”

El ministro habló de las horas extras, cesantías y de la paritaria. Empleados públicos del Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación (CGE) y Casa de Gobierno, realizaron este jueves, una manifestación en el interior de la sede del gobierno entrerriano, en rechazo a recientes medidas de ajuste implementadas por el Ejecutivo provincial.

El reclamo se centra en dos ejes principales: la eliminación de 86 suplencias en el CGE y un recorte del 25% en las horas extras que perciben los trabajadores del Estado. Las autoridades fundamentaron estas decisiones en una baja en la recaudación provincial y restricciones presupuestarias.

Reducción de las horas extra

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, estuvo en Elonce y al ser consultado, sobre la reducción de horas extras, explicó que “es una medida que se ha tomado para todos, no es que particularmente al sector Salud, porque se ha implementado en diferentes organismos en un 20 por ciento”, aclaró el funcionario y agregó que se trata de “horas extras. No estamos hablando del salario, no estamos hablando del sueldo por la jornada laboral habitual establecida este en el régimen del empleo público”, fundamentó.

Boleas indicó que las horas extras son una herramienta que se debe gestionar y que se utiliza, cuando las necesidades del servicio que se presta lo demandan, o, cuando, se requiere más horas de trabajo adicional a la jornada habitual.

“En este sentido, hay un determinado cupo para cada ministerio y es de cada ministro del área, quien lo administra en función de sus necesidades, atendiendo siempre a una premisa impuesta por el gobernador, que es brindar servicios de calidad”, resumió el ministro y agregó que “en función de eso, se distribuirá, aplicará, o, ejecutará esa herramienta de las horas extras”.

La masa salarial y la planta laboral

Al ser consultado por la planta laboral del Estado provincial, Boleas confirmó a Elonce que desde que asumió el Gobernador, Rogelio Frigerio, “la planta se ha achicado y vamos a continuar en ese en ese camino, que tiene que ver con la no incorporación innecesaria de recursos humanos, y el empleo pleno de la capacidad laboral que tenemos Estado”, dijo y confirmó a Elonce que la provincia, tiene aproximadamente, “unos 91.000 empleados”.

Asimismo, sostuvo que “continuaremos trabajando, porque el salario es un rubro muy importante dentro del gasto operativo, y hay que prestarle mucha atención. Nosotros estamos haciendo cruces con distintas bases de datos, entre ellas, el SINTI porque es nuestra responsabilidad como funcionarios, es decir, pagar a quien corresponde que se le pague”, argumentó el ministro.

En ese sentido, el ministro de Finanzas, confirmó que “se han detectado incompatibilidades y se inician las acciones al respecto y que, siempre garantizan el debido derecho a la defensa del trabajador. Además, se viene trabajando en el tema de sumarios”, explicó.

Precisiones sobre las cesantías

El Gobierno provincial, comunicó este miércoles, que “durante 2024 y lo que va de 2025 se dictaron 174 cesantías de agentes de la administración pública provincial, como resultado de los sumarios por incumplimientos graves a los deberes de funcionario público”, señaló la información dada a conocer oficialmente.

Al respecto, se detalló que “en 2024 se resolvieron 85 cesantías y dos exoneraciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se dictaron 89 cesantías y una exoneración”, precisaba la información del Gobierno.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, explicó a Elonce que “la causal más numerosa de cesantías, son las inasistencias injustificadas. El Estatuto del Empleado Público, habla de 10 faltas injustificadas, pero tenemos casos de sumarios de 500 faltas injustificadas o 100 faltas injustificadas”, afirmó el funcionario.

“Se habla de situaciones totalmente irregulares, que la provincia, desde hace años, no ha tenido una constancia en llevar adelante estos controles y que ahora, si se está haciendo desde el 2024”, remarcó Boleas al dialogar con Elonce.

Según el informe dado a conocer este miércoles, “en promedio, alrededor del 80 por ciento de los sumarios finalizados en este período culminaron en la aplicación de la sanción de cesantía, la medida prevista por la ley para los casos de faltas graves.

Además, se detalló que “el total de sumarios en trámite ronda los 215 expedientes”, señalaron desde la Fiscalía de Estado.

Paritaria con estatales

Consultado por Elonce, acerca de la apertura de una nueva negociación paritaria que se realizará en los próximos días, el Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, explicó que “vamos a concurrir a esa negociación con la verdad, como creemos que hay que enfrentar las situaciones y aún en la adversidad. Pero sabiendo la importancia de que tenemos que tomar medidas responsables y que garanticen el cumplimiento de todas nuestras obligaciones”, remarcó Boleas a Elonce.

Asimismo, sostuvo que ha habido reuniones y dijo que “somos un gobierno que creemos en el diálogo, aunque tengamos todas las diferencias, pero no nos imaginamos otra manera de gobernar, de manera abierta a escuchar y fundamentalmente, escuchar a toda la ciudadanía”, indicó.