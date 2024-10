Fregonese: “La evaluación es un faro para mejorar la política educativa”

En el marco del acuerdo en materia educativa de la Región Centro, se concretó un encuentro “La evaluación como herramienta de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientaciones para la construcción de indicadores regionales”.

Al respecto, la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, confirmó que se trató del primer encuentro técnico sobre evaluación educativa. “Uno de nuestros siete ejes es la evidencia para la mejora de la toma de decisiones y, desde Región Centro, planteamos el generar indicadores para una evaluación regional”, explicó.

“La evaluación es un faro para mejorar la política educativa”, sentenció la titular del CGE y dio cuenta de la importancia de analizar “qué sucede en el aula y si la practica educativa impacta en la mejora de los aprendizajes”. “La evaluación nos permite encontrar ese camino para planificar y elegir las herramientas necesarias para lograr que el hecho de aprendizaje se dé en la escuela, lo cual beneficiará al estudiante y al docente porque, cuando uno planifica y hay aprendizaje, se festeja”, fundamentó.

Grandes desafíos

“En 2º grado hay un porcentaje muy alto de estudiantes que no leen de manera fluida, con lo cual, no pueden comprender un texto y, por ende, no aprenden”, reveló Fregonese al explicar que se trata de los resultados de una significativa muestra desarrollada por la gestión anterior en base a la que se trabaja una propuesta educativa.

“La alfabetización es la ventana para todos los aprendizajes y el plan de alfabetización necesita que docentes y alumnos estén en el aula”, remarcó la funcionaria de Educación. E insistió: “Necesitamos información para planificar y mejorar los procesos de enseñanza y los resultados en aprendizaje para que el estudiante transcurra su trayectoria escolar de manera satisfactoria”.

“Fortalecer la política educativa, es decir, cómo alfabetizamos, cómo logramos que nuestros niños tengan comprensión lectora en el tiempo estipulado para después avanzar en distintos aprendizajes”, son los grandes desafíos que refirió la titular del CGE.

Fregonese: “La evaluación es un faro para mejorar la política educativa”

Sobre los paros docentes

Consultada a Fregonese sobre la huelga docente, ésta dio cuenta de su “tristeza y enojo” por las medidas de acción gremial y fundamentó: “Tenemos vocación de diálogo e hicimos muchas propuestas y la última cubría con todas las expectativas, pero dijeron que no y contestaron con cinco días de paro”.

“Cada día en el aula es una oportunidad de aprendizaje”, insistió la funcionaria de Educación al remarcar: “Queremos seguir el dialogo, pero con los chicos en el aula”.

“Nuestra obligación, como sistema educativo, es garantizar los aprendizajes, porque la educación es un derecho y la comunidad docentes es un actor fundamental en ese proceso”, expuso Fregonese. (Elonce)