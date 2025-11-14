FEMER mantiene prestaciones a OSER tras un pago parcial de lo adeudado

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) confirmó que continúa brindando prestaciones a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) luego de que se efectuara un pago parcial de la deuda correspondiente a agosto. La entidad había advertido días atrás sobre la falta de cancelación total del mes y había enviado una nota formal reclamando el saldo pendiente.

El presidente de FEMER, Fernando Vázquez Vuelta, informó que OSER canceló una parte del monto adeudado, decisión que evitó la suspensión momentánea de los servicios médicos. “Se tuvo la buena voluntad de seguir brindando prestaciones, esperando que esto se normalice a la brevedad”, expresó.

El atraso en los pagos y el reclamo profesional

Vázquez Vuelta señaló que aún quedaba pendiente más del treinta por ciento de lo trabajado durante agosto, tanto en prestaciones ambulatorias como en internación. “La intención es seguir trabajando, pero que los médicos cobren lo trabajado”, sostuvo.

Sede central de Obra Social de Entre Ríos (OSER) en Paraná (foto Elonce)

La FEMER había alertado que, de no recibir una respuesta inmediata, podrían resentirse los servicios para los afiliados de OSER. El pago parcial permitió sostener la atención, aunque la entidad reiteró la necesidad de que la obra social regularizara los pagos para evitar dificultades futuras.

Situación previa y medidas tomadas

Días antes, FEMER había denunciado a través de Elonce que OSER había pagado únicamente el cincuenta por ciento de las prestaciones correspondientes a agosto. El reclamo incluyó la advertencia de que la falta de pago podía generar inconvenientes en la continuidad de los servicios médicos, motivo por el cual se presentó una nota formal ante la obra social.

Con el pago parcial registrado, la organización médica mantuvo la prestación de los servicios, a la espera de que la deuda restante fuera abonada en los próximos días. (fuente APF)