Entre Ríos lanzó el Registro Provincial de Economía del Conocimiento

Entre Ríos lanzó formalmente el Registro Provincial de Economía del Conocimiento, una nueva herramienta destinada a promover el desarrollo del sector tecnológico y digital en la región. Plantea beneficios impositivos para empresas que se inscriban.
Guillermo Bernaudo, Ministro de Desarrollo Económico, indicó a Elonce que “en el marco general de lo que viene haciendo la provincia, por mandato del gobernador Rogelio Frigerio, de facilitar las inversiones, facilitar los procesos para que pueda haber más innovación y más inversión. En el mismo marco en que está el RINI, también está el Registro Provincial de Economía del Conocimiento, que es la forma donde se concreta la ley para promocionar las actividades de la Economía del Conocimiento, dándole facilidades impositivas y demás. Eso es lo que hoy se formaliza, la existencia del registro donde se inscriben las empresas”.
Por su parte, Walter Sione, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, dijo que “el sector de la Economía del Conocimiento es un sector que a nivel nacional exporta 9700 millones de dólares, que genera 280.000 puestos de trabajo a nivel nacional, que crece año a año, que paga salarios que están en un 70% por encima de una media nacional y Entre Ríos no puede quedar excluida”.
“Es promover el desarrollo de ese sector, que es clave porque permite agregar valor, generar riqueza. Permite retener los talentos que se forman en la provincia de Entre Ríos. El sector de la Economía del Conocimiento impacta en todas las cadenas de valor de la provincia y en esa mirada que tiene el gobernador y el gobierno de la provincia hacia el sector, entendemos que es clave. El Mirador TEC y el Parque Tecnológico son un espacio para crear el ecosistema y este régimen de promoción de la Economía del Conocimiento sirve para dar incentivos concretos al sector”, agregó.
Matías Ruiz, director de Economía del Conocimiento de Entre Ríos, mencionó que “se trata de beneficios impositivos, con una degravación del 100% de los Ingresos Brutos provinciales, Impuesto Inmobiliario y tarifa eléctrica para empresas que se inscriban”.
“La idea es consolidar un espacio para generar políticas específicas, más allá de estas facilidades. Esto ya está implementado. Las empresas ya se pueden inscribir, es un trámite 100% digital. Buscamos que sea simple y rápido”, dijo. Elonce.com