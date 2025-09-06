 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Este domingo

Elecciones en provincia de Buenos Aires, una disputa histórica entre el Peronismo y La Libertad Avanza

Más de 22.000 candidatos de 63 fuerzas políticas compiten este domingo por renovar legislaturas provinciales, concejos deliberantes y consejos escolares en una elección histórica desdoblada de la nacional.

6 de Septiembre de 2025
Elecciones en provincia de Buenos Aires
Elecciones en provincia de Buenos Aires

Este domingo, 14.376.592 bonaerenses, equivalentes al 37% del padrón nacional, podrán votar en comicios que marcarán un hito al realizarse por primera vez de forma desdoblada de la elección nacional, con impacto en la proyección política del país.

 

Se renueva la mitad de cada Cámara legislativa: 46 diputados provinciales y 23 senadores, distribuidos por secciones electorales. También se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares en 135 municipios, lo que suma 2.717 cargos en juego, entre titulares y suplentes.

 

La disputa principal se dará entre el peronismo, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria que integra sectores alineados a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), que busca consolidar su presencia en un territorio históricamente adverso y fortalecer la estrategia de Javier Milei a nivel nacional.

Los candidatos de Fuerza Patria de las o secciones electorales: Gabriel Katopodis, Diego Nanni, Ver&oacute;nica Magario, Diego Videla, Fernanda Raverta, Alejandro Dichiara, In&eacute;s Laurini y Ariel Archanco
Los candidatos de Fuerza Patria de las o secciones electorales: Gabriel Katopodis, Diego Nanni, Verónica Magario, Diego Videla, Fernanda Raverta, Alejandro Dichiara, Inés Laurini y Ariel Archanco

Las secciones más pobladas, la Primera y la Tercera, concentrarán la atención política. En la Primera Sección, con 5.131.861 electores, se enfrentan Gabriel Katopodis por Fuerza Patria y Diego Valenzuela por LLA, mientras que Julio Zamora compite como tercera vía bajo Somos Buenos Aires. La Segunda Sección vota 11 diputados provinciales y tiene candidaturas destacadas de Natalia Blanco (LLA) y Diego Nanni (Fuerza Patria).

 

En la Tercera, que abarca 19 municipios del sur del Conurbano, la vicegobernadora Verónica Magario encabeza la lista de Fuerza Patria, mientras que LLA presenta a Maximiliano Bondarenko y Somos Buenos Aires a Pablo Domenichini. La sección también contempla la participación de la alianza Nuevos Aires y el Frente de Izquierda.

La foto que se sac&oacute; Milei en La Matanza con los candidatos de LLA y el PRO que lideran las listas en las 8 secciones electorales
La foto que se sacó Milei en La Matanza con los candidatos de LLA y el PRO que lideran las listas en las 8 secciones electorales

Las Secciones Cuarta a Octava distribuyen los cargos restantes, con listas encabezadas por referentes locales y nacionales de cada espacio político, incluyendo figuras de La Cámpora, PRO, LLA y la UCR. Entre los 135 intendentes, 83 apoyan a Fuerza Patria, 30 a Somos Buenos Aires y 12 a la alianza LLA-PRO, mientras que otros se alinean con distintos espacios o listas cortas.

 

El adelanto de los comicios por decisión del gobernador Axel Kicillof busca independizar su gestión de la influencia de Cristina Kirchner, y los resultados definirán si su liderazgo se fortalece o si LLA logra avances en la provincia. El gran interrogante sigue siendo la participación, que en elecciones anteriores osciló entre el 70 y el 76%. (con información de Infobae)

Temas:

elecciones Buenos Aires La Libertad Avanza Peronismo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso