Elecciones en provincia de Buenos Aires, una disputa histórica entre el Peronismo y La Libertad Avanza

Este domingo, 14.376.592 bonaerenses, equivalentes al 37% del padrón nacional, podrán votar en comicios que marcarán un hito al realizarse por primera vez de forma desdoblada de la elección nacional, con impacto en la proyección política del país.
Se renueva la mitad de cada Cámara legislativa: 46 diputados provinciales y 23 senadores, distribuidos por secciones electorales. También se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares en 135 municipios, lo que suma 2.717 cargos en juego, entre titulares y suplentes.
La disputa principal se dará entre el peronismo, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria que integra sectores alineados a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), que busca consolidar su presencia en un territorio históricamente adverso y fortalecer la estrategia de Javier Milei a nivel nacional.
Las secciones más pobladas, la Primera y la Tercera, concentrarán la atención política. En la Primera Sección, con 5.131.861 electores, se enfrentan Gabriel Katopodis por Fuerza Patria y Diego Valenzuela por LLA, mientras que Julio Zamora compite como tercera vía bajo Somos Buenos Aires. La Segunda Sección vota 11 diputados provinciales y tiene candidaturas destacadas de Natalia Blanco (LLA) y Diego Nanni (Fuerza Patria).
En la Tercera, que abarca 19 municipios del sur del Conurbano, la vicegobernadora Verónica Magario encabeza la lista de Fuerza Patria, mientras que LLA presenta a Maximiliano Bondarenko y Somos Buenos Aires a Pablo Domenichini. La sección también contempla la participación de la alianza Nuevos Aires y el Frente de Izquierda.
Las Secciones Cuarta a Octava distribuyen los cargos restantes, con listas encabezadas por referentes locales y nacionales de cada espacio político, incluyendo figuras de La Cámpora, PRO, LLA y la UCR. Entre los 135 intendentes, 83 apoyan a Fuerza Patria, 30 a Somos Buenos Aires y 12 a la alianza LLA-PRO, mientras que otros se alinean con distintos espacios o listas cortas.
El adelanto de los comicios por decisión del gobernador Axel Kicillof busca independizar su gestión de la influencia de Cristina Kirchner, y los resultados definirán si su liderazgo se fortalece o si LLA logra avances en la provincia. El gran interrogante sigue siendo la participación, que en elecciones anteriores osciló entre el 70 y el 76%. (con información de Infobae)