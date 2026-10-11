El Senado retoma el debate por la reforma de Salud Mental: qué cambiaría en las internaciones

La reforma de la Ley de Salud Mental volverá a ocupar un lugar central en la agenda del Senado durante esta semana, luego de un período de escasa actividad parlamentaria. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará avanzar con los consensos necesarios para modificar la normativa vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias y la atención de personas con consumos problemáticos de sustancias.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional contempla cambios en los requisitos para disponer internaciones sin consentimiento del paciente, la intervención de profesionales médicos y la planificación de los tratamientos. También incorpora disposiciones específicas para la atención de niños y adolescentes con problemas de adicciones, informó NA.

Bullrich pretende anunciar esta semana los acuerdos alcanzados con ministros provinciales y representantes de bloques aliados. La presentación se realizaría junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, con el objetivo de reactivar el tratamiento legislativo de una iniciativa que permanece sin avances desde mayo.

Qué cambiaría en las internaciones involuntarias

Uno de los principales puntos de la reforma de Salud Mental está relacionado con los criterios y procedimientos necesarios para disponer una internación involuntaria.

Según la propuesta, deberán intervenir dos profesionales de la salud, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. De esta manera, el proyecto no establece que la evaluación deba quedar exclusivamente a cargo de un psiquiatra.

La iniciativa mantiene como condición que la internación involuntaria solamente pueda realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de tercero.

Además, establece que el abordaje terapéutico deberá contemplar la edad del paciente, su desarrollo cognitivo y su situación afectiva y mental, con el propósito de adecuar las intervenciones a cada caso, informó NA.

Plan de egreso y participación de las familias

Otro de los cambios propuestos consiste en la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como parte del proceso de atención e internación.

La medida busca que los equipos profesionales planifiquen anticipadamente las "condiciones necesarias" para la salida del paciente y su continuidad terapéutica fuera del establecimiento de salud.

El proyecto también contempla la notificación anticipada al representante legal, cónyuge, conviviente, padres o hijos, según corresponda, para coordinar las condiciones del regreso de la persona a su entorno.

Estas modificaciones forman parte de los aspectos que el oficialismo pretende consensuar con los gobiernos provinciales y los bloques parlamentarios antes de avanzar con el dictamen.

Adicciones: qué propone la reforma para menores de edad

La iniciativa incorpora un apartado específico para el abordaje del consumo problemático de sustancias en niños y adolescentes, con disposiciones orientadas a la atención especializada.

En estos casos, el proyecto establece que los tratamientos deberán estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil, teniendo en cuenta las características particulares de cada etapa del desarrollo.

Asimismo, una de las modificaciones impulsadas por el Gobierno consiste en incorporar expresamente las adicciones a las drogas dentro del abordaje de la salud mental.

El objetivo es introducir disposiciones específicas para estas situaciones dentro de la legislación, aunque su redacción definitiva dependerá de los acuerdos que se alcancen durante el tratamiento parlamentario.

Una iniciativa que permanece sin avances desde mayo

El proyecto de reforma fue enviado al Senado en abril y, desde entonces, se realizaron tres reuniones informativas para analizar su contenido.

Sin embargo, la Comisión de Salud no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las dificultades del oficialismo para conseguir los consensos necesarios con otros espacios políticos.

El Senado también tratará el acuerdo internacional sobre patentes

En paralelo al debate sobre Salud Mental, el Senado retomará su actividad con el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El jueves, a las 14, está previsto un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, presididas por Francisco Paoltroni y Marcelo Lewandowski, respectivamente.

El oficialismo buscará emitir dictamen sobre el acuerdo internacional, que regresó a la Cámara alta después de las modificaciones introducidas por Diputados.

Los cambios contemplan una reserva al capítulo II del tratado para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como habían solicitado las cámaras empresariales del sector.

La intención es que el proyecto pueda recibir sanción definitiva durante una sesión prevista para el jueves 22 de octubre. En esa misma jornada podrían incluirse otras iniciativas pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de Salud Mental.

La suspensión de las PASO continúa en negociación

Mientras tanto, el Gobierno nacional continuará las conversaciones para reunir los votos necesarios que permitan avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A diferencia de los proyectos que ya cuentan con instancias de tratamiento previstas, la discusión sobre la reforma electoral permanece bajo la órbita de las negociaciones políticas de la Casa Rosada.