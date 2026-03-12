El gobernador inauguró una ampliación en el Centro de Salud de Estación Sosa

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la localidad de Estación Sosa, en el departamento Paraná, donde dejó inaugurada la ampliación del Centro de Salud Venezuela, una obra que permitirá mejorar la atención primaria y ampliar la capacidad del efector sanitario.

Durante la actividad, el mandatario fue recibido por la presidenta comunal, Gloria Vittor. También participaron el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob.

Frigerio destacó que la obra responde a un reclamo histórico de la comunidad. "Era un pedido de la comunidad desde hace mucho tiempo. Es un centro de salud con muy buenos profesionales y distintas especialidades que necesitaban más espacio, más lugar y más comodidad. Hoy eso es una realidad después de mucho tiempo", afirmó.

En ese marco, el gobernador recordó que durante la jornada también recorrió el tramo de la ruta 33 donde se ejecutan trabajos de reconstrucción del camino de ripio. "No estoy conforme, me faltan muchas rutas todavía. Queremos intervenir el 100 por ciento de las rutas durante nuestra gestión de cuatro años. Son rutas que estuvieron abandonadas durante décadas por desidia y falta de gestión", remarcó.

Asimismo, señaló que el objetivo es garantizar obras duraderas y transparentes. "Las rutas tienen que tener la calidad que nos asegure una larga vida útil de la inversión, que es muy costosa para todos los entrerrianos, pero además muy necesaria", expresó.

Frigerio también se refirió al contexto económico actual. "Estamos gestionando en un contexto muy difícil para todos los argentinos y el Estado provincial no es una excepción. Pero tenemos la responsabilidad de seguir gestionando, resolviendo problemas y transformando la provincia, que es el mandato que nos dio la gente", sostuvo.

Por su parte, la presidenta comunal, Gloria Vittor, expresó su satisfacción por la concreción de la obra. "Estamos muy contentos porque esta ampliación viene a resolver muchas situaciones. Los vecinos requieren cada vez más y mejor atención de la que reciben", señaló.

Inmediatamente, agradeció al gobierno provincial por acompañar el proyecto. "Quiero agradecer al gobernador y a todo su equipo por habernos escuchado y por haber puesto todo su empeño para que esto se realizara. Es un logro del gobierno de la provincia y también de quienes estamos a cargo de la gestión a nivel local", agregó.

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, resaltó la importancia de fortalecer la atención primaria. "Siempre decimos que uno de nuestros pilares es la atención primaria de la salud. Este centro ya venía funcionando muy bien, con muchas especialidades y un equipo comprometido, por lo que era necesaria esta ampliación", indicó.

Finalmente, el funcionario subrayó que la obra forma parte del plan de infraestructura sanitaria que se lleva adelante en la provincia junto al área de Arquitectura. La intervención permitió sumar nuevos consultorios y mejorar la circulación interna del edificio, ampliando la capacidad de atención para la comunidad y la zona rural cercana.