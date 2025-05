El diputado Sarubi cuestionó el paro docente convocado por AGMER

El diputado provincial Bruno Sarubi criticó el paro convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) para este miércoles, en rechazo a la ley que crea la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER). El legislador calificó la medida de fuerza como “desmedida” y sostuvo que perjudica a una amplia mayoría de entrerrianos que no están directamente involucrados en el conflicto.

“Este tipo de medidas genera incertidumbre en miles de familias que no saben si sus hijos tendrán clases o no, con todos los problemas que eso conlleva. Involucran a 1,5 millones de entrerrianos en una cuestión que, además de poder resolverse mediante el diálogo, afecta directamente a un grupo mucho más reducido”, afirmó Sarubi.

El legislador también se refirió al impacto que la crisis del Iosper ha tenido sobre los recursos públicos: “Hay 1,2 millones de entrerrianos que no tienen cobertura de Iosper, pero el Estado debe usar el dinero que ellos tributan para cubrir el desorden económico que dejó la obra social antes de la intervención. Es decir, no se les devuelven sus impuestos en obras o servicios, sino que se destinan a tapar deudas de una obra social que no usan”.

Sarubi respaldó la iniciativa del gobierno provincial de avanzar hacia un nuevo sistema de salud que garantice transparencia, eficiencia y mejor cobertura para los trabajadores públicos. En esa línea, instó a los gremios a retomar el diálogo como herramienta para resolver las diferencias y evitar decisiones que interrumpan el derecho a la educación de los estudiantes.

Finalmente, el diputado fue enfático al señalar que “el gobierno provincial, como corresponde, no abonará el día a quienes no concurran a trabajar. Porque el salario también implica una contraprestación, y no es justo para quienes sí cumplen con su responsabilidad”.