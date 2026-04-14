Continúan las inscripciones a becas provinciales para secundarios, terciarios y universitarios

REDACCIÓN ELONCE
“Cada caso es analizado de manera individual por una persona; no se trata de un proceso automático”, explicó el director del Instituto Becario, Mariano Berdiñas. “La intención es que todos puedan acceder al beneficio”, aseguró a Elonce.
Becas provinciales. El Instituto Becario continúa el proceso de inscripción a becas 2026 para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en Entre Ríos, con plazos que se extenderán hasta fines de mayo según el nivel educativo.
El director del organismo, Mariano Berdiñas, confirmó a Elonce que el trámite ya está habilitado para nivel superior -terciario y universitario- y que continúa abierto el proceso para nivel secundario, el cual se encuentra en marcha desde semanas anteriores.
Fechas y modalidad de inscripción
Según se informó, los estudiantes secundarios tendrán tiempo hasta el 30 de abril para completar la inscripción, mientras que los de nivel superior podrán hacerlo hasta el 31 de mayo.
El proceso se realiza de manera completamente digital, a través del sitio web oficial del organismo o mediante una aplicación desarrollada por el propio Instituto Becario, lo que permite agilizar el acceso al beneficio.
Desde la institución destacaron que esta modalidad busca facilitar el trámite y ampliar el alcance de la política educativa.
Requisitos y alcance del programa
Entre los requisitos generales, se exige haber nacido en Entre Ríos o contar con al menos tres años de residencia en la provincia. Además, se establecen condiciones académicas específicas según el nivel.
En el caso del nivel secundario, los alumnos no deben adeudar materias, mientras que para el nivel terciario se requiere tener aprobado el 70% de las asignaturas del año anterior y, en el universitario, el 50%.
También se consideran criterios socioeconómicos, que fueron actualizados para ampliar el acceso. Actualmente, el ingreso familiar permitido alcanza hasta seis salarios mínimos, lo que permite incluir a más estudiantes dentro del sistema becario.
“Cada caso es analizado de manera individual por una persona; no se trata de un proceso automático. Si falta documentación, se notifica a los solicitantes a través del sistema o por correo electrónico para que completen el trámite. La intención es que todos puedan acceder al beneficio”, explicó Berdiñas.
Demanda y montos vigentes
Desde el Instituto señalaron que la demanda de becas es alta y que esperan un incremento este año debido a la digitalización del trámite. “En el actual paquete de becas 2025 se registraron alrededor de 9.000 beneficiarios en el nivel secundario y cerca de 3.500 tanto en el nivel terciario como universitario”, sostuvo Berdiña al estimar que "la demanda será superior en este 2026".
En cuanto a los montos actuales, correspondientes al esquema 2025, se indicó que las becas ascienden a $80.000 para universitarios, $52.000 para terciarios y $37.000 para secundarios.
Las autoridades adelantaron que estos valores serán actualizados, aunque aclararon que los nuevos montos se definirán una vez finalizado el proceso de inscripción, con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes que cumplan los requisitos puedan acceder al beneficio.