Cesantearon a trabajadora de salud por 150 días de licencia injustificada

La decisión se basó en un decreto que consideró injustificados 150 días de licencia por enfermedad. La agente se desempeñaba en un centro de referencia y fue sancionada bajo la normativa vigente.
La cesantía por licencia injustificada en salud fue aplicada a una trabajadora del sistema público tras detectarse irregularidades en una extensa inasistencia en Concordia, según se estableció en un decreto oficial del gobierno provincial.
La sanción recayó sobre la agente identificada como M.F.A., quien se desempeñaba como personal de servicios en el Centro Regional de Referencia “Dr. Ramón Carrillo”. La medida fue formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo al documento, la trabajadora acumuló un total de 150 días de licencia por enfermedad entre fines de 2022 y mediados de 2023, sin contar con la documentación respaldatoria correspondiente.
Marco legal y fundamentos de la sanción
El decreto sostuvo que la conducta se encuadra en el Artículo 71° inciso a) de la Ley 9755, que regula el empleo público en la provincia. Allí se establece que las inasistencias injustificadas superiores a diez días habilitan la cesantía.
Además, se indicó que el Dictamen N° 2066 de la Junta Médica determinó que no correspondía considerar esos días como licencia por enfermedad de largo tratamiento, al no existir pruebas que lo acrediten.
La resolución llevó la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quienes avalaron la medida disciplinaria en el ámbito sanitario.