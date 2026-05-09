Bahl respondió a Vergara y cuestionó contratos y gestión municipal

El cruce entre Adán Bahl y Gustavo Vergara sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el senador nacional difundiera un extenso comunicado en el que cuestionó con dureza al legislador provincial y defendió su postura sobre la situación de gestión en Entre Ríos.

Bahl sostuvo que Vergara “eligió agraviar porque no puede responder sobre gestión” y aseguró que sus declaraciones previas estuvieron enfocadas en problemas institucionales y administrativos, no en ataques personales. El dirigente justicialista afirmó que la provincia “necesita respuestas concretas” y cuestionó la falta de diálogo con intendentes entrerrianos.

“Cuando alguien no puede responder con hechos, responde con agravios. Y eso fue exactamente lo que hizo”, expresó el exintendente de Paraná al comienzo del comunicado difundido este viernes.

Gustavo Vergara.

“No debería dar lecciones desde la soberbia”

En el texto, Bahl remarcó que nunca acusó personalmente a Vergara ni lo vinculó con delitos, sino que planteó diferencias políticas relacionadas con la gestión pública y el funcionamiento del Estado provincial. “Yo hablé de gestión. Hablé de intendentes que no son escuchados, de funcionarios más preocupados por la política que por resolver problemas”, manifestó el senador nacional.

Sin embargo, el dirigente peronista endureció el tono de sus cuestionamientos al recordar una situación ocurrida en febrero de 2023, cuando —según indicó— Vergara, entonces intendente de General Ramírez, le solicitó ayuda para conseguir materiales destinados a obras sanitarias.

“El que hoy pretende dar cátedra de gestión ni siquiera podía conseguir un metro de caño para su municipio sin pedir ayuda”, sostuvo Bahl, en una de las frases más contundentes del comunicado.

Bahl recordó un pedido realizado cuando era intendente

El senador nacional señaló que, en aquel momento, decidió actuar institucionalmente y colaborar con el municipio de General Ramírez sin exponer públicamente la situación ni utilizarla políticamente.

“Le respondí como corresponde, desde mi responsabilidad como intendente de Paraná: con respeto institucional, derivando el tema al área pertinente y poniendo el Estado a disposición”, afirmó.

Bahl insistió en que la cooperación entre municipios y organismos públicos “no es una vergüenza”, aunque cuestionó la postura actual del senador provincial y lo acusó de actuar con “soberbia” frente al debate político.

“Lo que sí resulta inaceptable es que quien ayer necesitaba ayuda para resolver una cuestión elemental hoy se presente como juez de la gestión ajena”, remarcó el dirigente justicialista.

Cuestionamientos por contratos legislativos

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con contrataciones realizadas en el Senado provincial. Bahl pidió explicaciones públicas sobre una nómina de contratos que, según señaló, estuvieron bajo responsabilidad política de Vergara durante el último trimestre de 2024.

De acuerdo al documento difundido, la planilla atribuida al senador provincial registraría 22 contratos por un monto total de 85.950.000 pesos. Bahl comparó esa cifra con salarios docentes para dimensionar el gasto.

“Tomando como referencia un salario inicial docente de marzo de 2026, esa suma equivale a casi 138 salarios iniciales docentes”, expresó.

En ese marco, formuló una serie de preguntas vinculadas a las tareas desarrolladas por los contratados, los lugares donde habrían prestado servicios y el beneficio concreto que esas incorporaciones habrían significado para el departamento Diamante.

“No estoy acusando, estoy preguntando”

El senador nacional aclaró que no estaba formulando denuncias judiciales contra Vergara, aunque reclamó explicaciones políticas sobre los contratos mencionados en el comunicado.

“No estoy acusando. Estoy preguntando”, afirmó Bahl, quien además sostuvo que quienes señalan presuntas irregularidades ajenas “tienen la obligación política y moral de responder por lo propio”.

Asimismo, pidió que, en caso de existir denuncias o pruebas concretas de corrupción, estas sean presentadas formalmente ante la Justicia y no utilizadas como herramienta de confrontación política.

“Si Vergara conoce hechos concretos de corrupción, que haga lo que corresponde: que vaya a la Justicia, dé nombres, presente pruebas y formule las denuncias”, manifestó.

El cierre del comunicado y el mensaje político

En el tramo final del documento, Bahl reivindicó su paso por distintas funciones públicas y aseguró que siempre respondió públicamente cuando fue consultado sobre temas de gestión o causas judiciales.

“Yo siempre di la cara. Lo hice como intendente, como vicegobernador, como ministro y lo hago ahora”, afirmó.

Finalmente, el senador nacional sostuvo que Entre Ríos “necesita menos soberbia y más respuestas” y reclamó una dirigencia enfocada en resolver problemas concretos en lugar de profundizar enfrentamientos políticos.

“Bahl habló de gestión. Vergara respondió con agravios. Ahí está toda la diferencia”, concluyó el comunicado difundido este viernes.