ATER recordó los vencimientos que operan en septiembre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.
Para facilitar el cumplimiento y evitar sanciones o recargos, se invita a consultar la agenda de vencimientos en la web oficial de ATER: www.ater.gob.ar
Calendario de Vencimientos - Septiembre 2025
Impuesto a los Automotores - Cuota 4°
Último dígito verificador 0 a 4: Lunes 15/09
Último dígito verificador 5 a 9: Martes 16/09
Impuesto a las Embarcaciones - Cuota 2°
Último dígito verificador 0 a 9: Martes 16/09
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)
Periodo: Septiembre. Todas las categorías y terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09. (Fecha dispuesta por ARCA en su calendario)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General
Periodo: Agosto
Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09
Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09
Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09
Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09
Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral
Periodo: Agosto
Terminación Nº de CUIT 0 a 2: 15/09
Terminación Nº de CUIT 3 a 5: 16/09
Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 17/09
Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 18/09
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
Periodo: Agosto
Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09
Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09
Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09
Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09
Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09
Agentes de Retención del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales - Según nómina Resolución Nº 318/2016 ATER
Periodo: Agosto
Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09
Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09
Agentes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - SIRCAR
Periodo: Agosto
Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09
Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09
Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - SIRTAC
Periodo Agosto (Segunda quincena)
Presentación: 08/09
Pago: 09/09
Periodo Septiembre (Primera quincena)
Presentación: 23/09
Pago: 24/09
Derecho de Extracción de Minerales - Ley 10158
Periodo: Agosto: Todas las terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09
Más digital, más fácil
ATER recuerda que desde agosto la emisión de las boletas es exclusivamente digital, en línea con el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Gobierno de Entre Ríos. Por este motivo, se reitera a los contribuyentes la necesidad y relevancia de adherir a la Boleta Digital. Este trámite, simple y práctico, puede realizarse en la web de ATER: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp
¿Cómo debe hacer hoy el contribuyente para acceder y pagar sus boletas?
La consolidación de la modalidad digital viene acompañada por múltiples opciones de acceso y pago de la boleta:
-Correo electrónico: Quienes adhieren al servicio de Boleta Digital la reciben directamente en su correo electrónico.
-Consulta y descarga online: La boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse en cualquier momento desde el sitio web www.ater.gob.ar. También se puede consultar la deuda, a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal en la web oficial de ARCA.
-Pago presencial solamente con el DNI: Presentando únicamente el DNI, el número de la partida o dominio, o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
-Pago online: A través de PlusPagos.com y su aplicación, Home Banking (Red Link y Banelco) utilizando el código electrónico de pago o VEP/VPA/VCD generados desde los servicios online de ATER y ARCA.
-Pago con QR: Desde el Botón de Pago en el portal www.ater.gob.ar se puede acceder al Estado de Deuda y pagar con QR desde cualquier billetera virtual.
-Débito automático: Permite adherir al débito automático del impuesto desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento.
-Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.
Consultas y asistencia
Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.
Sitio web: www.ater.gob.ar
Oficinas y receptorías: En toda la provincia.