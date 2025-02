AGMER realizará Congreso en Paraná el viernes si el gobierno provincial realiza una oferta

Este lunes se confirmó que AGMER rechazó la oferta salarial realizada por el gobierno provincial la semana anterior y solicitaron una nueva en el plazo de 48 horas para volver a ser analizada en Congreso. De ser así, podría hacerse este viernes 21 de febrero en la sede de calle Laprida en Paraná.

Guillermo Zampedri, secretario gremial de AGMER, relató: “La decisión del Congreso fue rechazar por unanimidad la propuesta presentada por el gobierno la semana pasada y reiterar lo que venimos planteando con las exigencias y las demandas para una nueva oferta. Entendemos que la oferta no es suficiente y por eso ha sido rechazada por los 17 departamentos y es necesario que se constituya una nueva oferta que sea presentada el próximo miércoles en la paritaria que pasó a cuarto intermedio para ese día, en dirección de las demandas que venimos planteando que tienen que ver con recuperar el desfasaje producido debido a la devaluación de 2023 y con puntos por encima de la inflación que nos permita recuperar salario, que está menguado por el proceso de inflación y devaluación que ha ocurrido en el último tiempo”.

“Insistimos en dos o tres cosas conceptuales centrales. Primero, recuperar lo perdido en diciembre del 2023. Ese número porcentual tiene dos dígitos. Nosotros no decimos los números ni la demanda, pero es de dos dígitos. En segundo lugar, entendemos que esto se logra teniendo puntos por encima de la inflación. Esta oferta que se rechazó tenía un aspecto que para nosotros que era anual, pero el problema es que se garantiza el IPC del mes anterior, pero con base de cálculo fijo en el mes de enero para todo el año. Entendemos que es imprescindible actualizar la base de cálculo. No puede ser enero para todo el año. Entendemos que la base de cálculo debe ser movida periódicamente para que no se acumule pérdida”, resaltó.

Asimismo, también solicitan desde AGMER “un esquema que permita corregir las distorsiones del escalafón. Eso se está trabajando y ese trabajo debe completarse en un planteo real y completo, aunque sea escalonado, periódico y gradual. Insistimos que estamos dispuestos al diálogo, hemos pasado por ese cuarto intermedio y estamos dispuesto a hacer otro Congreso esta semana si aparece esta oferta para discutirla con los compañeros”. En este punto, recalcó que las asambleas en las escuelas ocurrirían el jueves y el viernes se realizaría el Congreso en la ciudad de Paraná para resolver “si es que el 19 (miércoles) se presenta una nueva oferta salarial, como esperamos”.

En última instancia, aclararon: “No tenemos previsto ningún plan de acción. Lo que hemos hecho es apostar al diálogo y manifestar la disconformidad con la oferta que se presentó. Si no apareciese esta oferta o si el colectivo docente decidiese que no es suficiente la oferta, el viernes en el nuevo Congreso se decidirá la mejor estrategia a seguir”.