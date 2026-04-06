Adrián Fuertes analizó la gestión municipal en Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
Adrián Fuertes, intendente de Villaguay, detalló su enfoque fiscal y los desafíos municipales ante la baja de ingresos y la presión tributaria nacional.
Adrián Fuertes, intendente de Villaguay, abordó la situación económica del municipio y la relevancia de las tasas locales durante su participación en el programa Quién Dice Qué, emitido por Elonce. Según explicó, la caída en la recaudación afecta tanto a los municipios como a la provincia, y requiere un manejo responsable de los recursos.
“Es sabido que ha caído ocho meses consecutivo la recaudación y en marzo el 4,5% y eso impacta en la distribución de coparticipación de los municipios y aqueja el mismo problema a la provincia. Eso hace que tengamos que tener un cuidado extremo de los recursos, llevar adelante políticas de contención de un gasto superfluo para que podamos cumplir con nuestras obligaciones esenciales cada uno de los municipios atendiendo las particularidades de cada municipio, que tiene que ver con la forma de gobernar, el tamaño de los municipios y la incidencia de los tres niveles de ingreso de recursos, que son la coparticipación nacional, provincial y los propios. Todos los municipios estamos haciendo un gran esfuerzo e inclusive intendentes de otros partidos padecen los mismos problemas que nosotros”, afirmó Fuertes.
El intendente destacó que Villaguay mantiene estabilidad fiscal desde 2007, con equilibrio presupuestario y sin endeudamiento, lo que le permite cumplir con la obra pública y servicios esenciales. “Nosotros desde el 2007 venimos con equilibrio fiscal y sin deuda. No es lo que ha pasado en muchos municipios y reitero la importancia de la escala, que impacta muchísimo en los recursos propios. Las pequeñas ciudades tienen muy pocos recursos propios y, por ejemplo, Villaguay los ingresos más altos son los recursos propios. Nosotros estamos atravesando una situación, en nuestro caso contenida, lo estamos afrontando con solvencia. Tenemos obra pública, cumplimos con nuestros servicios e incluso colaboramos con el gobierno provincial en muchas cosas”, señaló.
Tasas municipales y su impacto
Fuertes también se refirió a las cargas tributarias y defendió el uso de las tasas municipales como herramienta para brindar servicios básicos. Recordó que la mayor parte de los impuestos proviene del gobierno nacional y criticó que la ciudadanía no exija cambios en esos niveles.
“También notamos, en alguna medida, algún tipo de confusión con respecto a las cargas tributarias. Las cargas tributarias de las tres jurisdicciones, aproximadamente más del 80% se lo lleva el Gobierno nacional. Si vamos a la tasa de la luz, hoy al día de la fecha, va a haber que la tasa municipal es del 9,7% y el IVA nacional es de 15,6% porque es un IVA diferencial. Nunca escuché a nadie que le pida al Gobierno nacional que baje ese 15,6% porque no sé para qué lo cobra. Sin embargo, si me preguntan para que cobro la tasa del 9,7%. Le puedo dar una respuesta concreta: para empezar cobramos tasas. No se pueden cobrar tasas sin prestación de servicio”, explicó.
El intendente detalló que las tasas municipales financian servicios esenciales como el bombeo de agua, la energía eléctrica para redes cloacales, iluminación de plazas y calles, y que, en muchos casos, el municipio debe aportar fondos adicionales. “Villaguay cobra esas tasas para bombear el agua de nuestros pozos para que la ciudadanía pueda tomar agua y bañarse y funcione el sistema cloacal. También para que las plazas estén iluminadas y para que toda la ciudad a la noche esté iluminada. En nuestro caso, esas tasas que cobramos no las cobramos. La retiene Enersa y a veces tenemos que poner plata de arriba”, sostuvo.
Reunión con el gobernador y planteos a Nación
Fuertes adelantó que se llevará a cabo una reunión con el gobernador y representantes de la Liga de Intendentes para abordar la situación económica conjunta. Además, cuestionó que se exijan reducciones de tasas municipales mientras se mantiene un alto porcentaje de impuestos nacionales.
“El gobierno provincial trabajó con nosotros para bajar porcentaje de la tasa. ¿Por qué no le pide a Milei que baje algo de este 15,6%? Es muchísimo más de lo que cobra el municipio. ¿Por qué no se le exige al Gobierno nacional que baje un punto de ese 15,6% y nos exige a los municipios que bajemos las tasas? Cuando no sabemos para que se cobra el 15,6%, pero sí sabemos porque el municipio cobra tasa. Esto por supuesto que lo vamos a plantear”, concluyó Fuertes.