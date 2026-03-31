Regularizaron conexiones eléctricas en Paraná XX: “Queremos revertir la situación de injusticia tarifaria”

El programa de ENERSA para la regularización de conexiones eléctricas avanza en distintos barrios de Paraná con el objetivo de reducir la clandestinidad y mejorar la seguridad del servicio.

“Este abordaje territorial que estamos llevando adelante desde la empresa ya se viene implementando en distintos barrios de la capital provincial. Trabajamos en la regularización de conexiones y en acompañar a los usuarios para que puedan inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y acceder a los subsidios de la tarifa eléctrica. La idea es llegar a cada barrio de Paraná con una presencia cercana, brindando acompañamiento a quienes lo necesitan en situaciones puntuales y facilitando el acceso a estos beneficios”, fundamentó a Elonce el presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher.

El abordaje territorial de este martes en barrio Paraná XX incluyó la instalación de oficinas móviles y la participación de trabajadores sociales para asistir a vecinos en la regularización del servicio y la inscripción en el registro nacional de subsidios.

Regularización y resultados

Según detalló el gerente de Asuntos Estratégicos de ENERSA, Eduardo Asueta, en algunos sectores se detectaron “preocupantes” niveles de conexiones clandestinas. “En barrio Paraná XX encontramos un 50% de clandestinidad y logramos revertirlo al 100%”, señaló.

Tras la intervención, indicó que todos los vecinos regularizados comenzaron a pagar el servicio sin registrar morosidad. Además, destacó que las conexiones ahora cumplen con los estándares de seguridad eléctrica establecidos por la empresa.

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Barrios alcanzados

El programa se implementó en distintos sectores de la ciudad, entre ellos El Morro, Chacras, Paraná V, Paraná XIV y Paraná XV.

Las autoridades de ENERSA señalaron que el trabajo continuará en otros puntos, en función de un relevamiento previo que permitió identificar zonas con mayor nivel de irregularidad.

Abordaje territorial de ENERSA en Paraná XX (foto Elonce)

“Tenemos mapeadas y georreferenciadas las conexiones clandestinas para intervenir donde el problema es más grave”, explicó Asueta al revelar que “en Paraná, los principales focos de conexiones clandestinas se encuentran en los barrios del IAPV”.

Impacto y objetivos

Desde la empresa indicaron que la regularización busca garantizar condiciones de seguridad y equidad en el acceso al servicio. También remarcaron que el objetivo es evitar situaciones de riesgo y promover una distribución más justa de los costos.

“Queremos revertir la situación de injusticia tarifaria por la que algunos pagan y otros no”, afirmó el gerente de Asuntos Estratégicos de ENERSA.

“A partir del mapa que hemos confeccionado, determinamos los niveles de morosidad y evaluamos las condiciones socioeconómicas de cada barrio para analizar cómo revertir la situación con la mayor rapidez posible. Lograrlo implica incluir a los usuarios, mejorar la seguridad eléctrica y, al mismo tiempo, garantizar los ingresos que la empresa necesita para poder continuar trabajando en la reducción de la tarifa”, expuso Asueta.

El programa continuará con nuevos operativos territoriales y asistencia a usuarios para completar el proceso de regularización y acceso a tarifas acordes a su situación económica.